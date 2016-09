Michelle Hunziker und Chloë Grace Moretz :  Freud und Leid in Venedig

Sie strahlen am Filmfestival Venedig um die Wette! Allen voran Michelle Hunziker (39). Die schöne Moderatorin besuchte mit ihrem Ehemann Tomaso Trussardi (33) und dessen jüngerer Schwester Gaia Trussardi die Premiere des Films «Franca: Chaos and Creation» und sah blendend aus. Denselben Film schaute sich auch Topmodel Naomi Campbell (46) an. Und sogar sie, die normalerweise kein Lächeln für die Fotografen übrig hat, strahlte auf dem roten Teppich.

Chloë Grace Moretz (19) sah in ihrem bodenlangen Blumenkleid von Erdem bezaubernd aus. Dass ihr die Trennung von ihrer Jugendliebe Brooklyn Beckham (17) nahe geht, war ihr jedoch anzusehen. Etwas zu Lächeln hatte aber auch sie. Bei einer Gala wurde die Schauspielerin mit dem «Rising Star Award» geehrt. «Vielen Dank für die riesige Ehre #deauville2016», freut sich Moretz auf Instagram.