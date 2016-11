Meghan Markles Schwester macht sie bei Prinz Harry schlecht :  Sie will nur den «sozialen Aufstieg»

Prinz Harry und Meghan Markle (35) sollen das neue royale Traumpaar sein. Der Prinz soll es mit der Schauspielerin durchaus ernst meinen: Wie «People» berichtet, soll Meghan sogar schon Prinz Charles (67) getroffen haben, und auch eine Heirat soll nicht ausgeschlossen sein. Einer gefällt das aber gar nicht: Meghans Schwester Samantha (51).

«Hollywood hat sie verändert»

Sie bestätigt in der «Sun», dass Meghan und der Prinz schon seit drei Monaten ein Paar seien, lässt aber kein gutes Haar an ihrer berühmten Schwester. So soll Meghan lediglich an einem «sozialen Aufstieg» interessiert sein und sicher nicht in die Adelsfamilie passen: «Ihr Verhalten ziemt sich sicherlich nicht für ein Mitglied der Königsfamilie.» Für Samantha ist der Fall klar: «Hollywood hat sie verändert. Ich glaube, ihr Ziel ist es, eine Prinzessin zu werden.»

Keinen Kontakt mehr zu Meghan

Samantha und Meghan, welche sich laut der vierfachen Mutter als Kinder sehr nahe waren, haben sich über die Jahre entfremdet. Vor allem seit Samantha wegen Multipler Sklerose im Rollstuhl sitzt, habe Meghan sich mehr und mehr zurückgezogen: «Ich fühlte keine Trennung, bis ich im Rollstuhl sass. Je berühmter sie wurde, desto weniger hat sie mich erwähnt.» Auch als ihr Vater vor einigen Monaten in schwere finanzielle Nöte geriet, habe Meghan sich nie gemeldet.

Gegenüber «Radar Online» fasst Samantha ihre Vorwürfe fatal zusammen: «Die Royals wären entsetzt, wenn sie wüssten, was sie ihrer Familie angetan hat. Die Wahrheit würde der Beziehung zu Prinz Harry ein Ende setzen.» Autsch. (klm)