Mega-Zoff bei «Promi Big Brother»-Traumpaar Ben und Mario :  «Mach deine Proletensprüche allein!»

Da kann sich Jessica Paszka (26) noch so sehr durch den Container flirten: Die grösste Liebesgeschichte bei «Promi Big Brother» ist die Freundschaft zwischen Mario Basler (47) und Ben Tewaag (40). Schon vom ersten Tag an fanden sich die beiden sympathisch und verbringen seither fast jede Minute zusammen. Ben sagt über den ehemaligen Fussballer, dass er «sein Wingman» ist, während Mario davon spricht, dass Ben jetzt zu seinen «Kindern gehört».

Die «Bromance» fand ein Ende

Doch gestern fand die innige Beziehung zwischen den beiden ein abruptes Ende. Der Grund: Bens fehlende Motivation. Der Sohn von Uschi Glas (72) mault nämlich schon seit einigen Tagen, dass er niemanden nominieren möchte und lieber nach Hause gehe, als dass jemand wegen ihm rausfliegt. Mario Basler gefällt dieses weinerliche Getue überhaupt nicht.

Als Ben es auch noch ablehnt, mit seinen Luxus-Mitbewohnern zu Abend zu essen, platzt Mario endgültig der Kragen. «Dass man so die Nerven verlieren kann, wegen eines Spiels – das kotzt mich an. Du rennst seit zwei Tagen rum wie ein angeschossener Puma», brüllt der Fussballtrainer. Ben ist von dieser Wortwahl so beleidigt, dass er sofort aufsteht und in die Defensive geht: «Angeschossener Puma? Ganz falsches Wort! Hör mal zu, mach deine Proletensprüche allein.» Obwohl sich die Freunde danach in einem einigermassen klärenden Gespräch wieder zusammenrauften, ist die Magie verflogen.

Sind Bens Tränen echt?

Die Frage zum Schluss ist, wie ernst es Ben mit seinen Hemmungen wirklich meint. Könnte es sein, dass sein Gerede von Prinzipien und Ehre nur Kalkül ist, um die Zuschauer auf seine Seite zu ziehen? Denn obwohl er vorgestern beim Gedanken daran, dass jemand wegen ihm gehen müsse, noch bittere Tränen weinte, verteidigte er seinen Platz in der Luxusvilla schon zum dritten Mal vehement. (klm)