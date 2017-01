Maulkorb im Dschungelcamp :  Deshalb spricht Gina-Lisa nicht über den Vergewaltigungsprozess

In der aktuellen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» streicht sie die höchste Gage ein (BLICK berichtete). Wer aber hoffte, dass Gina-Lisa Lohfink (30) im Dschungel über ihre Vergewaltigungsvorwürfe auspackt, wird enttäuscht: Das Model bekam offenbar einen TV-Maulkorb verpasst. Laut «Spiegel Online» haben zwei ihrer früheren Sexpartner RTL vor dem Start der Show aufgefordert, «mögliche ehrverletzende und verleumderische Aussagen» nicht zu zeigen.

Sie darf nur von einvernehmlichem Sex reden

Im vergangenen Juni wurde Lohfink wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 20'000 Euro verurteilt, nachdem sie zwei Männer beschuldigt hatte, sie 2012 vergewaltigt zu haben. Das Gericht kam zum Schluss, dass der Sex einvernehmlich war.

Bereits Mitte Dezember forderte der Anwalt der beiden Männer in drei Briefen an RTL, dass Lohfink vor der Kamera nicht von einer Vergewaltigung sprechen darf. Auch zu behaupten, dass der Sex gegen ihren Willen geschah, sei «selbstverständlich strafbar». Weiter heisst es: «Frau Lohfink ist es lediglich erlaubt, öffentlich zu erklären, dass sie einvernehmlich Sex mit beiden Mandanten gehabt hat.» Zu «Spiegel Online» sagt er: Sollte sie die Vorwürfe im Dschungel wiederholen, würde er gegen RTL per Eilantrag Unterlassung beantragen und Schadensersatz fordern.

Der Sender scheint der Aufforderung nachzukommen. Ein Sprecher sagt: «Frau Lohfink dürfte bewusst sein, dass Stellungnahmen zum Prozess der Wahrheit entsprechen sollten.» Ausserdem behält RTL die Kontrolle darüber, was die Zuschauer aus dem australischen Busch zu sehen bekommen, da nur wenige Szenen live sind.

Lohfink zieht erneut vor Gericht

Kaum aus dem Dschungel raus, wird Lohfink am 10. Februar aber gleich wieder vor Gericht ziehen: Sie geht gegen das Urteil vom Sommer in Revision. Über ihren Anwalt Burkhard Benecken (41) lässt sie der «Bild» ausrichten: «Ich glaube nach wie vor an Gerechtigkeit und vertraue dem Kammergericht in Berlin.» Auch Benecken zeigt sich optimistisch und hofft «auf eine gerechte Entscheidung, die die verheerende Signalwirkung des amtsgerichtlichen Urteils korrigiert». Ob Lohfink die Kraft hat, selbst an der Verhandlung teilzunehmen, sei aber noch unklar. (kyn)

