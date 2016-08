Masturbations-Szene kam zu unerwartet :  50 Cent traumatisiert Tante

Es sind die Schwierigkeiten eines Schauspielers. 50 Cent (41) drehte jüngst eine Nacktszene für seine Hit-Serie «Power». In der Szene masturbiert seine Figur, während die Freundin eines Widersachers über ihm dasselbe tut. Für einen kleinen Moment ist der Penis des Rappers klar sichtbar. Das Internet verlor natürlich seinen Verstand, zahlreiche Gifs der Szene kursierten überall und besonders die weibliche Fangemeinschaft von Fifty war erfreut. Eine die aber überhaupt nicht über die Szene lachen, konnte war seine Tante.

«Ich bin traumatisiert!»

Wie 50 Cent jetzt bei einem Talk-Show-Besuch bei Jimmy Kimmel (48) enthüllt, war seine Tante fuchsteufelswild, als sie die Szene im Fernsehen sah: «Meine Tante sieht sich die Show an und sie rief mich an und sagte ‹Ich bin traumatisiert›», erzählte der Rapper lachend. «Sie schickte mir eine SMS ‹Was zur Hölle? Warum hast du mir nichts gesagt.›»

Fifty behauptet aber, das ihn keine Schuld treffe. Er selbst habe nämlich gar nicht gewusst, dass sein bestes Stück eine prominente Rolle in der Folge haben würde: «Ich wusste schon dass er da ist, aber in den Clips, die ich sah, war es dunkler. Ich sah es auch nicht auf einem grossen Bildschirm, es war nicht lebensecht.»

Wurde Fiftys Penis betrogen?

Schon vor ein paar Wochen machte der Rapper seinem Ärger über die Nacktszene auf Instagram Luft. In einem inzwischen gelöschten Post beschwerte er sich über die Szene und behauptete, die Produzentin Courtney Kemp Agboh (39) hätte ihn übers Ohr gehauen. «Courtney ich werde dich töten! Das ist nicht witzig! Ich glaube, ich sah gerade meinen Penis in einer Szene! Was zur Hölle Courtney, ruf mich sofort an!» Nun gibt es mit seiner Tante also bereits ein erstes Opfer der Penisbetrugs. Armer Fifty. (klm)