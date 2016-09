Marcus von Anhalt geifert bei «Promi Big Brother» Jessica nach :  «Die einzige im Haus, die man noch knallen kann»

Proll-Prinz Marcus von Anhalt (49) konnte bei «Promi Big Brother» jüngst von der kalten Kanalisation in den opulenten Luxusbereich wechseln. Weisswein, Steak und andere Delikatessen interessieren ihn aber wenig, er hat sein Auge auf die ehemalige Bachelor-Kandidatin Jessica Paszka (26) geworfen. Schliesslich ist sie «ja die einzige im Haus, die man noch knallen kann.»

«Ich bestelle mal vorsichtshalber sechs Kondome»

Als erstes ging der ehemalige Zuhälter ganz dezent mit Worten vor. Dezent bedeutet in seinem Fall mit dem Vorschlaghammer: «Ich will kuscheln, ich will bei dir schlafen. Komm, mein Schatz, lass‘ dich fallen. Ich bestelle mal vorsichtshalber sechs Kondome.» Bald reichten Marcus aber diese Flirtereien nicht mehr aus, der Prinz ging aufs Ganze. Während die dralle Schönheit sich sonnte, stieg er kurzerhand auf sie und saugte an ihrem Hals herum. Jessica konnte dabei nur nervös lachen, während die anderen Mitbewohner nur geschockt zuschauen konnten.

Der Höhepunkt der Liebelei fand aber im Pool statt. In einer Szene, die stark an «Der weisse Hai» erinnerte, schlich sich Marcus von hinten an Jessica ran und ging auf Tuchfühlung. Natascha Ochsenknecht (52) betrachtete die Plänkelei kritisch: «Bei deinen Eltern hast du auf jeden Fall verschissen wenn du rauskommst.» Die Bewohner des Ekel-Kellers konnten währenddessen das Ganze auf einem Live-Feed beobachten. Frank Stäbler (27), der vor einigen Tagen ebenfalls mit Jessica rumturtelte, zeigte sich leicht eifersüchtig. «Nur gucken, nicht anfassen», stiess er kleinlaut aus. Was wohl die Verlobte des Ringers darüber denkt?

Krach wegen Nikotin-Entzug

Ansonsten waren die Produzenten von «Promi Big Brother» hauptsächlich darauf versiert, Streit im Keller zu sähen. Kettenraucher Mario Basler (47) und Ben Tewaag (40) wurde die Möglichkeit angeboten, Essen für ihr Team zu erkämpfen. Dafür mussten die Freunde nur möglichst lange auf ihre Glimmstängel verzichten. Der Plan von Sat.1 ging auf, der Nikotinentzug führte schon bald zu Streitereien. Das Opfer der beiden war Neuzugang Robin Bades (35), der doch so gerne zu den «Cool Kids» gehören würde. Er wurde von Mario Basler kurzerhand als «Manuel Neuer» betitelt. Einen Namenswechsel, den Ben und Mario sehr zum Unmut von Robin auch durchzogen.

Robin geht sein schwerer Stand als unbeliebter Neuzugang sehr zu Herzen. Wie gestern gezeigt, weinte er nach seiner erneuten Niederlage gegen Joachim Witt (67) bittere Tränen. Der Arme.

#PBBIsa muss wieder runter! Ein bisschen gemein seid ihr ja schon ;) https://t.co/crtPY2B7CX — Promi Big Brother (@promibb) 2013-07-22 14:22:09.0

Zu einem Wechsel der Umstände für die Kandidaten kam es gestern übrigens nicht. Die Kanalisations-Crew hat die Challenge erneut vergeigt. Als Ben danach von Team Luxus nach oben gewählt wurde, überliess er seinen Platz grosszügig der kranken Isa Jank (64). Damit haben sie aber die Rechnung ohne die Zuschauer gemacht. Die wählten die Schauspielerin nämlich ganz gemein gleich wieder nach unten. (klm)