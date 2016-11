Mariah Carey schäkert mit ihrem Trennungsgrund :  Kein Reicher, dafür ein Schöner

Diese Szenen sieht sich James Packer (49) wahrscheinlich wutschnaubend an: Mariah Carey sitzt auf dem Schoss ihres Tänzers Bryan Tanaka (33), umarmt ihn innig, und der Sonnyboy wirft sich für sie sogar in ein Stripper-Outfit. Im neuen Trailer zur Reality-Show «Mariah’s World» zeigen sich der Weltstar und der deutlich jüngere Tanaka so vertraut wie nie. Durch den Fokus auf die Beziehung zwischen der Pop-Diva und ihrem Toyboy wirkt der Trailer wie ein Schlag gegen ihren Ex-Verlobten Packer.

«Er ist Hals über Kopf verknallt»

Sogar Careys Angestellte zeigen sich in dem Video besorgt. «Er ist Hals über Kopf in Mariah verknallt», sagt eine Vertraute von Carey, worauf eine andere fragt: «Was sollen wir nur mit ihm machen?» Gleich danach wird Carey eingeblendet, wie sie lächelnd auf dem Schoss des Tänzers sitzt und ihre Arme um seinen Hals legt. Es sind nicht die einzigen heissen Szenen des Trailers.

Chippendale-mässige Strip-Einlage

In bester Chippendale-Manier tanzt Tanaka mit Fliege und freiem Oberkörper für Carey. Ganz Diva, leert die ihm teuren Champagner über die durchtrainierte Brust. Zum Zeitpunkt des Drehs war die Popkönigin noch mit Packer liiert. Der Trailer zeigt ausserdem wieder die Bilder, wie Carey sich beim Tänzer mit einem heissen Lapdance auf der Bühne bedankt. Genau diese Szene soll Packer so verärgert haben, dass er Tanaka anschliessend Backstage gegen eine Wand gedrückt und angeschrien haben soll.

Packer will nicht mehr in der Sendung sein

Namentlich wird der Multimilliardär in dem Trailer zwar niemals genannt, dennoch ist klar, um wen es bei vielen Gesprächen geht. «Ich habe Angst, dass ich für immer Narben davontragen werde, ihr könnt euch das nicht vorstellen», sagt die Pop-Diva zu einer Freundin. Auch in der TV-Show selbst dürfte man wenig von dem Geschäftsmann sehen. Zwar sieht man in dem Trailer in einer Szene, wie Carey ein Brautkleid anprobiert, doch laut «Entertainment Tonight» hat Packer verlangt, dass er vollkommen aus der Sendung geschnitten wird. (klm)