Marcus von Anhalt motzt bei «Promi Big Brother» über Carmen Geiss :  «Der schlechteste Mensch, den ich kenne»

In der Kanalisation bei «Promi Big Brother» herrscht Langeweile unter den Bewohnern. Kein Wunder, schliesslich gibt es dort nichts ausser karge Wände, dreckige Kanäle und Rattenkäfige. Proll-Prinz Marcus von Anhalt (49) kramte also in seiner Zuhälter-Vergangenheit um seine Mitkandidaten zu unterhalten. Dabei erzählte der ehemalige Rotlicht-König unter anderem auch von den Geissens – und liess kein gutes Haar an dem Jetset-Paar: «Die haben immer gesoffen wie die Schweine.»

Sechs Flaschen Wein zum Mittagessen

Von Anhalt habe sich in Saint-Tropez ein Apartment neben den Geissens gekauft und aus Nachbarn wurden schnell Freunde, «Best Buddys» sogar. Eigentlich kein Wunder, haben doch beide eine Leidenschaft für Exzess und Glitzershirts. «Ich saufe ja schon viel», sagte der Proll-Prinz offen, «aber die Geissens, die kippen allein zum Mittag sechs Flaschen Wein! Und dann tanzen die immer nackig auf den Tischen.» Besonders Carmen Geiss (51) vergesse dabei schnell jegliche Schamgrenzen: «Wenn sie besoffen ist, will sie allen die Tätowierung an ihrer Muschi zeigen.»

«Die ist tot für mich, toter als tot.»

Doch irgendwann wurde es sogar dem Prinzen zu viel: «Carmen Geiss ist der schlechteste Mensch, den ich kenne. Die ist tot für mich, toter als tot.» Warum genau die Freundschaft auseinander ging, wollte von Anhalt nicht enthüllen. Ob es soweit kam, weil der Prinz nicht mehr mit ihnen ausgehen konnte? Laut ihm haben die Geissens nämlich «in Monaco Hausverbot, weiss Gott wo überall, weil sie sich so aufführen.» Bei von Anhalts Vergangenheit als Zuhälter-König, Steuer-Betrüger und Gefängnisinsasse denkt man sich aber doch: Wer im Glashaus sitzt... (klm)