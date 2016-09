Marcus von Anhalt erhebt Körperverletzungs-Vorwürfe gegen Geissens

Nachdem Marcus von Anhalt (49) im «Promi Big Brother»-Keller ordentlich über seine ehemalig besten Freunde, die Geissens lästerte, gab es sofort die Retourkutsche. Carmen Geiss (51), die für den Protz-Prinzen «toter als tot» ist, sagte zu «Bunte» ganz klar, was sie von der Attacke halte. Für die Jetset-Blondine sei es nur der lahme Versuch, eine Schlagzeile zu erhaschen: «Da will offenbar einer im Gespräch bleiben.» Ausserdem stellte Birke Lösch, Geschäftsführerin von Geiss TV klar, dass die beiden «mit allen juristischen Mitteln» gegen Von Anhalt vorgehen würden: «Sie werden Prinz Marcus wegen Beleidigung verklagen. Und sie prüfen auch, ob Sat.1 verantwortlich gemacht werden kann.»

Wegen einer Körperverletzungsklage

Dem Rotlicht-König ist das egal, er steht auch nach seinem Rauswurf aus dem Container zu seinen harten Worten. Und nicht nur das, er legt sogar noch einen drauf. In einem Interview mit «Express» enthüllt er, was zu dem bösen Blut geführt habe. Laut ihm sei es zum Streit gekommen, als Carmen ihn wegen Körperverletzung angezeigt habe. Die Geschichte hat es in sich. «Der Robert Geiss wollte meine im neunten Monat schwangere Frau schlagen» sagt der ehemalige Zuhälter. «Das kann ich doch nicht zulassen. Da bin ich dazwischen gegangen, weil ich natürlich mein Kind beschützte. Ich habe ihn Richtung Fahrstuhl geschoben, da hat er mir eine Ohrfeige gegeben. Dann habe ich zurückgeschlagen. Dann hat er bewusstlos auf dem Boden gelegen.»

Angst vor einer Klage hat Von Anhalt keine, schliesslich sage er «doch nur die Wahrheit». Für die von ihm beschriebenen Zwischenfälle gebe es auch Zeugen, wie zum Beispiel seinen Adoptivvater Frédéric von Anhalt (73). Der sieht die Sache aber ganz anders.

Frédéric von Anhalt widerspricht seinem Sohn

Der originale Prinzen-Proll nimmt beinahe allen Vorwürfen von Marcus den Wind aus den Segeln. Er fragt sich, wie sein Adoptivsohn auf diese Vorwürfe komme. Für Frédéric ist Robert «ein guter Typ» und Carmen «eine tolle Frau». Auch an den Säufergeschichten sei nichts dran, im Gegenteil: «Ich habe sie nie betrunken gesehen.» Marcus hingegen «hat jeden Tag drei Flaschen Wodka reingekippt.»

Momentan steht es Aussage gegen Aussage, doch nachdem die Geissens jetzt Rückendeckung von Frédéric bekommen, ist Marcus eindeutig in der Unterzahl. (klm)