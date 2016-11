Marc Anthony lässt sich nach Knutscher mit Jennifer Lopez scheiden :  Zerstörte dieser Kuss seine Ehe?

Was läuft da zwischen Jennifer Lopez (47) und ihrem Ex-Mann Marc Anthony (48)? Die Überraschung war gross, als sich die beiden nach ihrem gemeinsamen Auftritt an den Latin Grammy Awards in Las Vegas einen innigen Kuss auf die Lippen gaben. «Er ist mein Seelenverwandter, meine Liebe», schwärmte die Sängerin über ihren Ex.

War seiner Frau das gute Verhältnis zu Lopez ein Dorn im Auge?

Der Knutscher auf der Bühne hatte wohl seine Folgen: Nur wenige Stunden nach der Veranstaltung wird nun bekannt, dass Anthony sich nach zwei Jahren Ehe von seiner Frau Shannon De Lima (28) trennt! Zum letzten Mal wurden die beiden gemeinsam im August in New York an seinem Konzert gesehen. Pikant: Lopez war an jenem Abend ebenfalls dort und performte ein Duett mit ihrem Ex. War De Lima das innige Verhältnis ihres Ehemannes mit seiner Ex-Frau zuviel des Guten?

Family time! #Radiocity A photo posted by SHANNON DE LIMA MU#emo#w5E=##IZ (@shadelima) on Aug 28, 2016 at 7:51am PDT

Nun stellt sich die Frage nach einem Liebes-Comeback – das würde vor allem die Zwillinge von Lopez und Anthony, Max und Emme (8), freuen. Das Team des «Ain't Your Mama»-Stars wiegelt ab: «Sie sind absolut nicht wieder zusammen», sagt Lopez’ Manager Benny Medina gegenüber «TMZ». Könnte es sein, dass die beiden ihr neues, altes Glück einfach nur für sich geniessen wollen? Dass die Neuigkeit der Trennung genau jetzt publik wird, könnte natürlich auch ein Zufall sein. Aber: Manchmal sagt ein Kuss doch mehr als tausend Worte… (kad)