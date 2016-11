Magier zahlt 3000 Euro für Rabendame :  Vincent Raven bietet Finderlohn für Corax

Seit Wochen bangt er um seine geliebte Rabendame Corax. Jetzt geht Magier Vincent Raven (50) auf der Suche nach seiner verschwundenen Vogel-Gefährtin einen Schritt weiter. Er setzt 3000 Euro Finderlohn auf Corax an.

Der Vogel ist vor rund zwei Wochen aus Ravens Voliere im tschechischen Gmünd verschwunden. Seither bangt der Magier um seine geliebte Rabendame, die er als seine Freundin bezeichnet.

Wurde Corax verkauft?

Ravens Verdacht: «Eventuell wurde meine Freundin, die Räbin Corax, an eine Falknerei oder an einen Händler in Österreich oder Tschechien verkauft», schreibt er auf Facebook. Mit der Belohnung sei es vielleicht möglich, den Diebstahl zu klären. Der TV-Rabe sei an den Falknerschuhen und einem Ring am linken Bein erkennbar.

Wenigstens hat Raven ein bisschen Hoffnung geschöpft. Noch vor einer Woche erklärte er gegenüber BLICK, er sei sicher, dass der Kolkrabe nicht mehr am Leben sei: «Ich glaube, sie wurde nicht nur gestohlen. Sie ist von einem Gestörten getötet worden.» Die Rabendame hätte sich ansonsten schon «längst gemeldet». (klm/meg)