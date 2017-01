Liveticker von den Golden Globes :  Champagner, Trophäen und Hollywoods A-Liga

Die Musical-Romanze «La La Land» mit Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) geht mit sieben Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Die Geschichte des Jazz-Enthusiasten Sebastian und der jungen Schauspielerin Mia holte unter anderem Nominierungen als beste Komödie/Musical-Film, beste Regie sowie Nominierungen für die beiden Hauptdarsteller.

Mit sechs Nominierungen geht Barry Jenkins «Moonlight» an den Start, ein Independent-«Coming of Age»-Film über einen schwulen Schwarzen in Florida. Auch «Stranger Things» und «Toni Erdmann» haben gute Chancen, eine Trophäe abzustauben.

Rekordhalterin Meryl Streep

Meryl Streep (67) wird für ihr Lebenswerk geehrt. Die Schauspielerin ist zudem für ihre Rolle als Florence Foster Jenkins im gleichnamigen Film nominiert. Mit insgesamt 30 Nominierungen und acht gewonnenen Golden Globe Awards ist Streep die meistnominierte und meistprämierte Darstellerin der seit 1944 stattfindenden Preisverleihung.

Host des Abends ist Jimmy Fallon

Die Golden Globes gelten nicht nur als renommierte Auszeichnung für Film- und Serienproduktionen, sondern auch als Stimmungs-Barometer für die Oscars. Moderiert wird die Show von US-Talkmaster Jimmy Fallon (42). (gru)