Lindenstrasse-Star Cosima Viola im Playboy: Fand ihre Liebe nackt

In der aktuellen «Playboy»-Ausgabe gewährt Cosima Viola (28) nicht nur optisch tiefe Einblicke, sondern spricht auch ganz ehrlich über Liebe, Sex und Beziehungen. Bei einer Schauspielerin der «Lindenstrasse» denkt man eigentlicht nicht gerade an ein Nacktshooting, doch Viola ist gespannt auf das Feedback: «Die meisten würden mich bestimmt nicht mit einem «Playboy»-Shooting in Verbindung bringen. Aber jede Frau fühlt sich geschmeichelt, wenn sie für ihren Körper Komplimente erhält.»

Regelbruch für die Liebe

Mit der von ihr gespielten Figur Jack verbindet sie nicht nur ihre lockere Art und ihre grosse Klappe, sondern auch in der Liebe gibt es Parallelen. Viola ist nämlich seit drei Jahren mit ihrem ehemaligen Serien-Kollegen Valentin Schreyer (37) zusammen, der in der «Lindenstrasse» auch Jacks Liebhaber spielte.

Für den Schauspieler brach Viola mit ihren Prinzipien: «Die Regel lautet ja: Fang nie was mit deinem Kollegen an. Doch vor vier Jahren kam Valentin Schreyer in die Serie dazu, der meinen späteren Lover Ben gespielt hat – und wir fanden uns von Anfang an sympathisch.» Die Erleuchtung kam, nachdem sich die beiden eine gemeinsame Nacktszene zusammen ansahen: «Ich habe mir mit Valentin gemeinsam diese Szene angeschaut, in der wir nackt nebeneinander im Bett lagen, und gedacht: Das gehört einfach zusammen.»

«Ich war mal anderthalb Jahre mit einer Frau zusammen.»

Vor ihrer Beziehung zu Schreyer hat Viola viel experimentiert. Sie musste ihre Vorlieben erst noch finden: «Ich war mal anderthalb Jahre mit einer Frau zusammen. Das war sehr schön und auch wichtig, weil ich in dieser Zeit viel über mich und meinen Körper gelernt habe. Und ich habe auch gemerkt, dass ich einen Mann als Gegenpart brauche.» Diesen Mann hat sie bei der «Lindenstrasse» gefunden und der freut sich bestimmt auch über die verführerischen Bilder. (klm)

