Naomi Watts und Liev Schreiber trennen sich nach 11 Jahren

Das Liebes-Aus von Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) schockte Hollywood. Nur wenige Tage später verkündet nun ein weiteres Schauspieler-Paar seine Trennung: «Diana»-Star Naomi Watts (47) und «Spotlight»-Schauspieler Liev Schreiber (48) gehen nach elf Jahren Beziehung getrennte Wege. In einem gemeinsamen Statement bestätigten sie das Aus ihrer wilden Ehe: «In den vergangenen Monaten kamen wir zum Entschluss, dass es für uns als Familie am besten ist, wenn wir uns als Paar trennen.»

Sie wollen «neue Phase» ihrer «Beziehung erkunden»

Die Schauspieler, die sich 2005 an der Met Gala in New York kennenlernten und kurz darauf zusammen das Drama «The Painted Veil» drehten, sagen weiter: «Mit viel Liebe, Respekt und Freundschaft in unseren Herzen wollen wir unsere Kinder zusammen grossziehen und diese neue Phase unserer Beziehung erkunden. Während wir die Neugier und die Unterstützung zu schätzen wissen, bitten wir die Presse, unsere Kinder zu berücksichtigen und ihr Recht auf Privatsphäre zu respektieren.» Schreiber und Watts, die auch nach jahrelanger Beziehung nie heirateten, haben die beiden gemeinsamen Söhne Alexander Sasha (9) und Samuel Kai (7).

Bodenständigkeit statt Glamour

Vor allem für die Kinder dürfte das Ex-Paar auf eine öffentliche Schlammschlacht, wie sie aktuell bei Brangelina stattfindet, verzichten: Im Gegensatz zu Pitt und Jolie inszenierten sich die beiden nie als Glamour-Paar und zeigten sich in der Öffentlichkeit oder bei Social Media lieber bodenständig. So lebten sie mit ihren Kindern fernab der glitzernden Hollywood-Welt in New York. Einen Grund für das Aus der Liebe gaben Schreiber und die Oscar-nominierte «Birdman»-Schauspielerin nicht an.

Congratulations @lievschreiber #proud as punch. #thebleeder #chuckwepner @venicefilmfestival A photo posted by Naomi Watts (@naomiwatts) on Sep 3, 2016 at 9:35am PDT

Das Ende der Beziehung überrascht umso mehr, weil die beiden erst vor knapp zwei Wochen gemeinsam das «Toronto International Film Festival» und die Filmfestspiele in Venedig besuchten, um ihren neuen Film «The Bleeder» vorzustellen. Schreiber teilte bei Instagram zudem gemeinsame Bilder und ein sexy Foto von Watts, das er mit «Oh mein Gott!» kommentierte. (kad)