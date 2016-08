Lasziver Auftritt, Thema des Albums :  Britneys Sex-Comeback

Vor rund zehn Jahren stand Britney Spears (34) zuletzt auf der MTV-Bühne. Ihr Auftritt an den Video Music Awards sorgte damals für Spott: Ungelenkig und mit leerem Blick performte der Popstar 2007 seinen Hit «Gimme More» – sichtlich gezeichnet von den Aufenthalten in Entzugskliniken und dem Scheidungsdrama mit Kevin Federline (38), das wenige Monate zuvor für Skandal-Schlagzeilen sorgte.

«Du hast alle umgehauen, Königin»

In der Nacht auf heute stand der «Make Me»-Star auf der gleichen Bühne. Und bewies, dass sie ihre dunklen Zeiten endgültig hinter sich gelassen hat: Im gelben Glitzer-Einteiler und mit einer heissen Tanzeinlage brachte sie die Zuschauer ins Schwitzen. Im Netz wird der Auftritt heftig diskutiert. Viele Zuschauer fanden die Comeback-Performance gelungen: «Willkommen zurück auf der VMA-Bühne! Du hast alle umgehauen, Königin», schreibt ein Fan bei Twitter. «Eine Legende, eine Ikone. Es war eine unglaubliche Performance», lautet ein weiterer Kommentar. «Britney sah strahlend und selbstbewusst aus. Das nächste Mal brauche ich bitte gleich drei Songs von ihr.»

In case you missed it, Britney slayed the #VMA! https://t.co/J0r7HYE3mY — #AT (@andytelasai) 2013-07-22 14:22:09.0

Obwohl ihr Auftritt nicht annähernd mit jenem von 2007 vergleichbar ist und viel Lob erntet, melden sich auch negative Stimmen zu Wort. Britney wird vor allem kritisiert, weil sie auf Playback setzte, statt live zu singen – und dabei oft ihren Einsatz verpasste. «Nach all den Jahren würde man meinen, Britney würde das Playback-Singen langsam beherrschen. Offenbar nicht», schreibt ein Twitter-User. «Warum gibt man Britney überhaupt ein Mikrofon? Gebt ihr einfach einen Holzlöffel», so ein weiterer Kommentar. «Britney zuzusehen ist schmerzhaft», schreibt ein anderer User.

Tonight was unforgettable Thank you #VMAs and thank you to my amazing fans! https://t.co/I0t3jmOGED — Britney Spears (@britneyspears) 2013-07-22 14:22:09.0

Britney selbst bedankte sich nach der Show bei ihren Fans. «Heute Abend war unvergesslich. Danke VMAs und danke an meine unglaublichen Fans», schrieb die Sängerin bei Twitter.

Auf «Glory» hat Britney Neues ausprobiert

Britney feiert nicht nur auf der MTV-Bühne ein Comeback: Mit ihrem neunten Studio-Album «Glory», das am Freitag erschien, schlägt sie auch musikalisch neue Töne an. Fans und Kritiker zeigten sich von den vergangenen Alben der Sängerin «Circus» (2008), «Femme Fatale» (2011) und vor allem «Britney Jean» (2013, dem bislang am schlechtesten verkauften Britney-Album, eher enttäuscht. Zu durchschnittlich seien die Songs, zu viele Lückenbüsser auf dem Album. Bei «Glory» hat Britney etwas gewagt und Neues ausprobiert – ähnlich wie damals bei den Alben «In the Zone» (2003) und «Blackout» (2007).

Ein Thema zieht sich durchs gesamte Album: Sex

Der Track «Invitation» eröffnet das Album. Und gibt einen ersten Einblick, was man vom gesamten Werk erwarten kann: Moderner Pop mit R&B- und elektronischen Einflüssen und Britneys Stimme, die gewohnt sexy gehalten ist. Speziell der erste Track ist ruhig gehalten, Britney singt von Augenbinden und wie sie ihre Welt zeigen will. Ein Thema zieht sich durchs gesamte Album: Sex. Im Track «Do You Wanna Come Over?» singt sie beispielsweise: «Alles, was du willst, ist, was ich will. Und was ich will, bin ich.» Das Thema zieht sich auch in «Make Me», der Lead-Single des Albums und in «Private Show» wie ein roter Faden weiter.

«Just Luv Me» hätte aufs Album von Bieber gepasst

Track Nummer fünf, «Just Luv Me», ist der Höhepunkt des gesamten Albums. Der ruhige Elektropop-Song klingt wie ein besseres «Good for You» von Selena Gomez (24) und hätte eigentlich auch aufs aktuelle Album «Purpose» von Justin Bieber (22) perfekt gepasst. Und auch hier wieder: Der Song ist sexy, Britney klingt sexy und singt immer wieder: «Just love me, just love me».

Fans von Britneys Club-Bangern wie «Till the World Ends» oder «Work B*tch» kommen mit «Clumsy» auf ihre Kosten. Der Drop des Songs könnte zu einem grossen Fan-Favorit werden: Wenn Britney das Catchword «Oops!» sagt und der Pop-House-Beat einschlägt, ist das ganz grosses Kino.

A new track just hit @applemusic... Get #Clumsy when you pre-order #Glory!! Stream it on @spotify here: britney.lk/clumsysp A video posted by Britney Spears (@britneyspears) on Aug 10, 2016 at 8:09pm PDT

Alles in allem liefert Britney Spears mit «Glory» ein modernes Popalbum mit raffinierten Songs. Sie hätte auch, ähnlich wie bei «Britney Jean» und «Femme Fatale», die sichere Schiene fahren können und soliden, altbekannten Pop abliefern können, doch das ist hier nicht der Fall. Der Wagemut der Sängerin hat sich gelohnt. Britney ist zurück, bitch! (imh/kad)