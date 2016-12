Lange hat sie den Hass geschluckt :  Jetzt teilt Sarah aus!

Sie ist stinksauer: Lange hat Sarah Lombardi (24) geschwiegen, liess im Internet einen Shitstorm nach dem anderen über sich ergehen. Aber jetzt hat sie genug. Der Grund: Fiese Hater machen sich über ihren Sohn Alessio (1) lustig.

«Irgendwann reicht es doch auch mal»

Ein User schreibt auf Facebook beispielsweise: «Komm, Alessio, ich bring dich in die Schule. – Nein. – Wieso nicht? – Weil dann MEIN Ruf kaputt geht, nicht deiner, Mama.» Damit nimmt er Bezug auf die Aussage von Sarahs Noch-Ehemann Pietro (24) aus dem Video, das das Paar beim Streit zeigt.

Zu viel für die Sängerin. «An all die Asozialen, die meinen, hier Witze über unseren Sohn machen zu müssen: Mein Account ist kein Jugendzentrum», schreibt sie. «Geht draussen Blätter sammeln, wenn euch langweilig ist! Im Ernst – irgendwann reicht es doch auch mal.»

Bereits im vergangenen September bewies sie, dass sie keinen Spass versteht, wenn es darum geht, ihren Sohn zu schützen. Damals haben User den Kleinen auf Facebook als zu dick beschimpft.

Rückendeckung von Kay One

Während ihre Fans sie unterstützen, motzen die Hater weiter: «Wenn man sich selbst und die Familie so extrem in die Öffentlichkeit stellt, muss man mit so etwas rechnen! Werd erwachsen!»

Rückendeckung bekommt Sarah Lombardi aber von prominenter Seite. Rapper Kay One (32) kommentiert: «Das ist einfach asozial. Das ist doch nicht cool, Leute. Seid ihr gestört oder was?» Damit macht er sich gleich mit zur Zielscheibe, wird unter anderem als «Hund» beleidigt.

Seine Reaktion: «Während ihr kleinen Haterp***er gerade in der Schule sitzt oder im Lidl Mittagspause macht vom Regaleauffüllen, liege ich noch im Bett und schaue mir Hartz-IV-Dokumentationen über euer Leben an und fress dabei gerade Kinderschokolade.» Ob Sarah auch so locker bleiben kann? Pietro hat sich bisher nicht dazu geäussert. (kyn)