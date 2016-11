Kuh-Anus-Kuchen und Ekel-Viecher im englischen Dschungelcamp :  Die Spinnen, die Briten!

Achtung, starker Magen gefragt! Die britischen C- bis Z-Promis müssen derzeit zu den gefürchteten Ekelprüfungen im Dschungelcamp antraben. Die Engländer geben damit den deutschen Stars schon mal einen Vorgeschmack darauf, was diese im Januar erwartet. Wer jetzt an Käfer essen oder an Raupen schlürfen denkt, dem sei verraten: Es geht noch viel krasser. In der britischen Ausgabe von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» kommen nur die ekligsten aller Ekelgerichte auf den Dschungelteller. Hauptsache glibbrig, krabblig und am besten noch lebendig!

WARNUNG: Die Bilder in unserer Galerie besser nicht während des Essens anschauen!

Start für deutsches Dschungelcamp steht fest

Die deutschen C-Promis dürfen sich also schon auf einen ausgewogenen Menüplan freuen, der sie ab dem 13. Januar 2017 im australischen Dschungel erwartet. Dann startet die elfte Staffel der deutschen Ekel-Show. Der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin wird am 29. Januar gekrönt.

Moderiert wird die beliebte Fremdschäm-Show erneut von Sonja Zietlow (48) und Daniel Hartwig (38), die jeden Tag live aus Australien berichten. Wer alles in das Dschungelcamp 2017 einzieht, steht offiziell noch nicht fest. Gehandelt werden als mögliche Kandidaten unter anderem Ex-«GNTM»-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink (30), der Ex-Mann von Sarah Connor und Stripper Marc Terenzi (38), die Schauspielerin Nastassja Kinski (55) sowie die ehemalige «Adam sucht Eva»-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel (27).

Kulinarisch gesehen sollten die zukünftigen Dschungelcamp-Kandidaten jetzt in der Adventszeit und in den kommenden Festtagen am besten nochmals herzhaft zugreifen. Ab Januar stehen dann nämlich definitiv die gefürchteten Ekelgerichte auf dem Speiseplan. (brc)