Kris' jüngere Schwester liess sich fünf Stunden operieren Eine Jenner kommt selten allein

Karen Houghton, die jüngere Schwester von «Keeping Up with the Kardashians»-Star Kris Jenner, hatte ihr Doppelkinn satt und unterzog sich einer fünfstündigen Operation. Jetzt sieht sie aus wie ihre berühmte Schwester.