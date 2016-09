Knebelvertrag von Tom Cruise :  Fünf Jahre Dating-Verbot für Katie Holmes

Praktisch seit sie sich 2006 das Ja-Wort gegeben haben, munkelte man, dass die Ehe von Katie Holmes (37) und Tom Cruise (54) vor dem Aus stehe. Als sie sich dann vor vier Jahren tatsächlich scheiden liessen, kam das plötzlich. Kein Rosenkrieg, kein gar nichts – so schien es jedenfalls. Ganz so einfach war es aber angeblich doch nicht. Wie jetzt «Radar Online» berichtet, soll die Schauspielerin einen knallharten Knebelvertrag unterschrieben haben. Teil des Deals: Holmes darf kein Wort über die Ehe oder Scientology verlieren und fünf Jahre lang niemanden öffentlich daten!

«Katie wollte unbedingt aus der Ehe raus, deshalb hat sie den Bedingungen zugestimmt», behauptet ein Insider. Auf dem Spiel stehen fünf Millionen Dollar, die ihr nach der Scheidung zustehen. Diese Schweigeklausel sei auch der Grund, warum Holmes bisher ihre angebliche Beziehung zu Kollege Jamie Foxx (48) immer abstreitet. Kaum ein Jahr nach ihrem Ehe-Aus tauchten die ersten Gerüchte über die beiden auf. «Nur gute Freunde», hiess es von offizieller Seite. Trotzdem stand die angebliche Beziehung schon oft vor der Veröffentlichung.

Nur noch ein Jahr

Erst im vergangenen Juni plauderte «The Real Housewives of Atlanta»-Darstellerin und enge Freundin von Foxx Claudia Jordan (43) in einer US-Radiosendung aus, dass der Oscarpreisträger «sehr glücklich» mit Holmes sei. Gefunkt haben soll es 2013 bei einem Charity-Event in den Hamptons. Kurz darauf ruderte sie aber wieder zurück und sagte gegenüber «E!News», sie habe sich versprochen: «Ich weiss nichts von Jamie und Katie. Ich habe sie sie noch nie zusammen gesehen.»

Bleibt es so, kann sich Katie entspannt zurücklehnen und muss die Heimlichtuerei nur noch ein Bisschen länger durchziehen. Im kommenden Jahr läuft die auferlegte Frist ab. Man darf gespannt sein, ob sich das Paar dann endlich outet. (kyn)