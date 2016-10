Das machen die Kinderstars heute: Knast, Esstörung, Alkoholiker

Während andere in ihrem Alter ihr mageres Sackgeld eisern für Süssigkeiten oder Videospiele sparten, verdienten sie Millionen: Kinderstars. Sie waren weltberühmt und hatten Tausende Fans. Aber je älter sie wurden, desto kleiner wurde der Erfolg – und desto mehr Probleme gab es: Drogen- und Alkohol-Abstürze, Knast und Essstörungen.

Der «Terminator»-Star ist gar nicht mehr süss

Erst diese Woche schockierten Bilder von Edward Furlong (39). Der Schauspieler eroberte als süsser 14-Jähriger die Herzen der Fans, als er neben Arnold Schwarzenegger (69) in «Terminator 2: Tag der Abrechnung» mitspielte. Nachdem er schon mehrmals im Gefängnis landete, erwischten ihn die Paparazzi jetzt aufgedunsen und ungepflegt.

Er ist nicht der einzige abgestürzte Kinderstar. «Kevin allein zu Haus»-Star Macaulay Culkin (36) ist wohl das berühmteste Beispiel. Nachdem er Millionen verdiente, verschleuderten seine Eltern das Geld. Heute sind sie zerstritten.

Ex-Alkoholikerin «Curly Sue» gewinnt «The Voice»

Christina Ricci (36) wurde 1991 als morbide Wednesday Addams in «Die Addams Family» berühmt und zerbrach danach fast an ihrer Magersucht, weil sie als Teenager in Hollywood dazu gehören wollte.

Im selben Jahr wie sie verzauberte Alisan Porter (35) als freche «Curly Sue» das Publikum. Als der Ruhm verflog, griff sie zum Alkohol. Trotzdem kämpfte sie sich zurück ins Rampenlicht und gewann kürzlich die US-Version von «The Voice».

Manche Kinderstars zerbrechen am Erfolg in jungen Jahren. Wer abstürzte, wer es schaffte und wie die Stars von damals heute aussehen, sehen Sie in der Galerie. (kyn)