Kim Kardashian Überfall: Kims Ex-Bodygard & Karl Lagerfeld darüber

Nachdem Kim Kardashian (35) in der Nacht auf Montag Opfer eines Überfalls wurde, bleibt die Selfie-Queen bei Snapchat, Instagram, Twitter und Co auch weiterhin überraschend stumm. Stattdessen wimmelt es im Netz von wilden Spekulationen. Es sei eine perfide PR-Aktion, um ihre Show «Keeping up with the Kardashians» aus dem Quoten-Loch zu holen. Es wird auch gemunkelt, dass so die 53 Millionen Dollar Schulden von Ehemann Kanye Wests (39) getilgt werden sollen.

Caitlyn Jenner meldet sich als Erste

Während er und Kim schweigen, meldet sich ihr Stiefvater Caitlyn Jenner (66) als erste aus dem Clan zu Wort. Auf Instagram schreibt sie zu einem Bild von Kim: «Ich liebe mein Mädchen! Nachdem ich die ganze Geschichte gehört haben, bin ich so dankbar, dass sie ok ist.» Es sei eine Erinnerung für uns alle, vorsichtig in dieser unsicheren Welt zu sein. Das findet auch Karl Lagerfeld (83). Der Modezar gibt dem Reality-TV-Star selbst die Schuld. «Wenn man so berühmt ist und seinen Schmuck im Internet zeigt, geht man in Hotels, in denen sich niemand den Zimmern nähern kann», sagt er.

Love my girl! After hearing the full story, I'm so thankful she's okay. It's a reminder for us all to be careful in the uncertainty of this world A photo posted by Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) on Oct 4, 2016 at 2:09pm PDT

«Sie haben keinen Respekt vor der Wichtigkeit der Security»

Dieser Meinung ist auch Kims ehemaliger Bodyguard Steve Stanulis (42). Er wurde im Mai von Kanye West (39) gefeuert, weil er angeblich mit Kim geflirtet haben soll. «Ich weiss nicht, ob ich es hätte verhindern können», sagte er im australischen Radio und meinte: «Es war wohl Karma». Bei «Good Morning Britain» erzählt er: «Es musste so kommen. Sie haben keinen Respekt vor der Wichtigkeit der Security.»

Als er für Kanye gearbeitet habe, sei der Rapper oft in ein Taxi gestiegen und er habe in einem anderen hinterher fahren müssen. Der ehemalige Polizist ist sicher, dass es ein Insiderjob war: «Sie gingen an diesen exklusiven Ort mit exklusiven Eingängen, sie wussten genau, wohin sie gehen mussten und wo der Schmuck war.»

Kim will Paris wieder besuchen

Gleichzeitig nimmt er aber Kims Bodyguard in Schutz, der zum Zeitpunkt des Überfalls ihre Schwestern begleitete: «Er hatte nicht die Befugnis bei Kim zu bleiben, wenn sie wollte, dass er mit ihren Schwestern mit geht.» Er habe keine Wahl gehabt, denn man sage den Kardashians nicht, was man denkt. Sie sagen einem, was man zu tun hat. Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, sagt ein Insider gegenüber «Daily Mail», dass Kim Paris nicht den Rücken kehrt und die Stadt trotz allem wieder besuchen will. (kyn)