Schmuck-Raub Kim Kardashian: Erstes Stück wieder aufgetaucht

Noch fehlt von den Tätern im Fall Kim Kardashian (35) jede Spur. Wie «TMZ» berichtet, ist jetzt aber wenigstens ein kleiner Teil ihrer Beute wieder aufgetaucht. In der Nähe des Pariser Appartements fand ein Passant ein diamantenbesetztes Platinkreuz im Wert von 33'180 Dollar, das zu der Beute der fünf Räuber gehörte.

Das Schmuckstück stammt vom weltberühmten Juwelier «Jacob & Co.». Die Polizei ist derzeit daran, das Kreuz auf Spuren von DNA zu untersuchen. Einige Tage vor dem Überfall trug Kim Kardashian die Kette an Veranstaltungen der Pariser Fashion Week, wie Fotos beweisen.

Nur Eines von Dreizehn Schmuckstücken

Leider ist der Fund des Schmuckstücks nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Die Diebe entwendeten der Social-Media-Queen Schmuck im Wert von insgesamt 5,6 Millionen Dollar, darunter ihr geliehener Verlobungsring, der alleine schon schätzungsweise 4,4 Millionen wert ist. Insgesamt stahl die Bande 13 Schmuckstücke.

Inzwischen hat Kardashian ihre Security gehörig aufgestockt. Der Reality-Star wird laut «TMZ» seit der Schreckensnacht stets von zwei mit Pistolen bewaffneten Männern begleitet und hat ihr Auto so gepanzert, dass es kugelsicher ist. So ein Horrorszenario wie in Paris will sie nie mehr erleben. (klm)