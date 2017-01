Kim Kardashian spricht das erste Mal über Pariser Attacke :  «Es macht mich so fertig daran zu denken»

Der neue Trailer zu der Reality-Serie «Keeping Up With The Kardashians» ist da. Darin wird endlich bestätigt, was die meisten schon lange vermuten: Kim Kardashian (36) wird im Rahmen ihrer Sendung das erste mal über den brutalen Überfall in Paris sprechen.

«Sie werden mich in den Rücken schiessen»

Unter Tränen erzählt die «Selfie-Queen» ihren Schwestern Khloe (32) und Kourtney (37) von den Geschehnissen der traumatischen Nacht im Oktober. «Sie werden mich in den Rücken schiessen», war sich Kim sicher. «Es gibt keinen Ausweg. Es macht mich so fertig daran zu denken», enthüllt sie aufgelöst ihren geschockten Geschwistern, die ihr tröstend zur Seite stehen.

Auch Kanye Wests Nervenzusammenbruch wird behandelt

Die Attacke in Paris ist aber nicht der einzige Schicksalsschlag, der in der Reality-Serie verarbeitet wird. Auch das Drama rund um den Nervenzusammenbruch von Kims Ehemann Kanye Wests wurde von den Kameras gefilmt. Im Trailer sieht man, wie der Reality-Star von den beunruhigenden Neuigkeiten erfährt. «Bitte mach mir keine Angst. Was ist los?», fragt sie weinend in ihr Telefon. In einer anschliessenden Interview-Szene stellt sie klar: «Ich glaube er braucht mich und ich muss nach Hause kommen.»

Wie genau Kim ihrem Mann zur Seite stand, wird man im März erfahren. Dann startet nämlich die neue Staffel von «Keeping Up With the Kardashian». (klm)