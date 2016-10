Nach Raubüberfall :  Kim Kardashian zeigt sich erstmals der Öffentlichkeit

Kim Kardashian (34) trägt ein Baseball Cap und hat sich die Kapuze ihres weissen Pullis tief ins Gesicht als sie mit ihrer Tochter North auf dem Arm ihr Apartment in New York verlässt. An der Seite ihres Ehemannes Kanye West kam Kim nun aus ihrer Wohnung und bestieg mit ihren beiden Kindern North und Saint ein wartendes Auto.

Es ist der erste öffentliche Auftritt des Reality-TV-Sternchens seit dem Pariser Raubüberfall. Die sonst so Aufmerksamkeits-verliebte Kim hatte sich seit dem Vorfall in der französischen Hauptstadt komplett zurückgezogen. Bewaffnete hatten die 34-Jährige in ihrer Pariser Privatwohnung gefesselt, sie ins Badezimmer gesperrt und Schmuck sowie Handy gestohlen. Die Polizei sucht noch nach den Tätern. (sjf)