Einbruch und Diebstahl bei Promis - Kim Kardashian kein Einzelfall

Kim Kardashian (35) wurde heute in ihrem Pariser ­Luxus-Apartment von fünf maskierten Männern mit vorgehaltener Waffe überfallen. Ein Superstar wird Opfer eines ganz gezielten Raubüberfalls – eine solche aggressive und erfolgreiche Attacke auf ­einen Hollywood-Star hat es zuvor noch nie gegeben.

Kris Jenner feuerte ihr gesamtes Security-Team

Ob Kim nun ihr Sicherheitspersonal entlässt? So tat es zumindest die Mutter des Reality-Stars. Auch Kris Jenner (60) wurde im vergangenen Dezember Opfer eines dreisten Einbruchs. Ein Stalker hatte sich Zugang zu ihrer Villa im kalifornischen Calabasas verschafft und konnte sich an ihren Security-Mitarbeitern vorbeischleichen. Er habe Jenner in ihrem Büro aufgesucht, die daraufhin schnell die Polizei verständigte. Jenner feuerte danach ihr gesamtes Sicherheitsteam.

Der «Bling Ring» brach in über 50 Häuser ein

Eine ganze Welle von Einbrüchen fand in Hollywood von 2008 bis 2009 statt: Der sogenannte «Bling Ring», der aus acht Jugendlichen aus Calabasas bestand, verschaffte sich mehrmals Zutritt zu den Luxus-Villen der Stars. Insgesamt brach die Gruppe in über fünfzig Häuser ein und entwendete dabei Designerkleider, Schmuck, Geld, Handtaschen und Wertgegenstände im Gesamtwert von drei Millionen Dollar. Opfer des «Bling Rings» wurden unter anderem Lindsay Lohan (30), It-Girl Paris Hilton (35), Schauspielerin Rachel Bilson (35), Megan Fox (30) oder Orlando Bloom (39) und seine damalige Freundin, Topmodel Miranda Kerr (33). Die Geschichte des «Bling Rings» wurde 2013 sogar im gleichnamigen Film von Sofia Coppola (45) verfilmt.

Rita Ora und ihre Schwester schliefen, als die Räuber kamen

UK-Popstar Rita Ora (25) wurde erst im vergangenen Juni Opfer eines grusligen Einbruchs: Charaf Elmoudden (26) verschaffte sich mit einem Komplizen Zutritt zum Londoner Haus der Sängerin und stahl Designerware und Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Pfund. Unter anderem entwendeten die beiden Männer iPhones, Apple Computer und teure Handtaschen – und das, während Ora und ihre Schwester Elena im Nebenzimmer schliefen.

Kate Moss wurde ein 100'000-Franken-Bild geklaut

Vor sechs Jahren wurde auch Topmodel Kate Moss (42) in ihrem eigenen Haus bestohlen. Ein Unbekannter hatte drei wertvolle Gemälde aus ihrer Londoner Villa mitgenommen, darunter auch ein Bild von Künstler Banksy. Wert des Kunstwerks: Geschätzte 100’000 Franken! Moss und Ex-Mann Jamie Hince (47) sowie Moss’ Mutter Linda befanden sich während des Einbruchs im Haus, bemerkten aber nichts.

Auch vor Schweizer Promis machen Einbrecher nicht Halt: Society-Königin Irina Beller (44) wurde im vergangenen Jahr in ihrer Wohnung im Kanton Schwyz von drei Männern überfallen und ausgeraubt, als sie «nackt im Bett lag». Ihr Gatte und Baulöwe Walter (67) schlief tief in einem anderen Zimmer und bekam von Irinas Todesangst und ihren Schreien nichts mit. Die Einbrecher klauten wertvollen Schmuck, Geld und Schlüssel. (kad)