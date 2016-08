Kesha mit Bier und Gammel-Look: Gerüchte um Alkoholismus

Scheint, als kehrt Kesha (29) ihr Inneres nach aussen. Die Sängerin spaziert im kalifornischen Santa Monica mit einem grossen Karton Bier und ein paar Snacks zu einem Picknick mit Freunden. Nur beim zweiten Anblick erkennt man den «TiK ToK»-Star.

Greift sie wieder zur Flasche, um ihre Probleme zu bewältigen? Immer wieder machten in den vergangenen Jahren Gerüchte die Runde, Kesha sei stark Alkoholabhängig. Sie dementierte sie stets.

Doch der Vergewaltigungsprozess hat seine Spuren hinterlassen. Kesha behauptet, Produzent Dr. Luke (42) soll sie missbraucht haben. Er war daraufhin wegen Verleumdung und Vertragsbruchs vor Gericht gezogen. Trotzdem verdonnerte sie ein Gericht dazu, weiterhin mit ihm zu arbeiten. Anfang Monat machte Kesha einen Rückzug, sie liess ihre Klage in Kalifornien fallen. In New York wird sie aber weiter gerichtliche Schritte unternehmen.

28 neue Songs aufgenommen

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Sängerin in Eigenregie 28 neue Songs aufgenommen hatte, um ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Dr. Luke zu erfüllen und damit endlich aus dem Vertrag entlassen werden zu können. Anfang des Jahres hatte ein Gericht ihren Antrag auf vorzeitige Entlassung aus dem Vertrag abgelehnt.

«Kesha ist fokussiert auf ihre Arbeit und hat dem Label 28 neue Songs geliefert. Wir haben dem Label und Sony Keshas Wunsch, möglichst bald eine Single und ein Album zu veröffentlichen, erläutert», erklärte ihr Anwalt Daniel Petrocelli.

«Mein Kampf geht weiter. Ich muss meine Musik herausbringen. Ich werde weiter für meine Rechte in New York kämpfen...», schrieb sie Anfang Monat auf Twitter. (gru)