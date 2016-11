Keira Knightleys irrer Katzen-Stalker verurteilt :  Er miaute durch ihren Schlitz

Keira Knightley (31) ist nicht die erste Berühmtheit, die unter einem Stalker leiden muss. Doch was der Brite Mark Revill tat, gilt wahrscheinlich sogar unter Stalkern als verrückt.

Der selbsternannte Musiker hielt sich in den letzten Monaten immer wieder vor der Londoner Wohnung von Knightley auf und versuchte mit ihr in Kontakt zu treten. Sein Verhalten wurde so schlimm, dass er jetzt vor Gericht antraben musste.

Von Kreidezeichnungen zu Briefschlitz-Miauen

Revill hat damit begonnen, simple Kreidezeichnungen vor die Haustür der Schauspielerin zu malen. Es folgten diverse Briefe, die aber nicht der Pöstler, sondern Revill selbst vor die Tür legte. Die Couverts enthielten neben handgeschriebenen Botschaften auch USB-Sticks mit Katzenfotos und «Musik über Katzen». Als Knightley auch darauf nicht reagierte, begann der Stalker, durch den Briefschlitz zu miauen.

Spätestens da wurde es Knightleys Ehemann James Righton (33) endgültig zu bunt. Der Frontmann der Klaxons hat den Stalker mindestens einmal persönlich vertrieben, Revill blieb der Wohnung seither fern. Dennoch kam es am Montag zum Prozess.

«Das Opfer fühlt sich unwohl»

Vor der Verurteilung beschrieb der Staatsanwalt Knightleys Situation: «Das Opfer fühlt sich unwohl. Sie sieht ihn immer draussen stehen, geht weg und macht mit ihrem Tag weiter, kommt zurück – und er ist noch immer da. Jetzt fühlt sie sich besorgt.» So war der Fall auch für das britische Gericht klar, wie die Zeitung «Daily Mail» berichtet: Revill ist schuldig. Da hilft auch alles Miauen nicht mehr. (klm)