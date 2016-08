Kein Kontakt zur Familie, keine Freunde, kein Sex :  Das traurige Leben von Menderes

Er war der Pausenclown bei «Deutschland sucht den Superstar», galt als Lachnummer im Fernsehen und kämpfte sich zum Dschungelkönig. Menderes Bağci (31) hatte es nicht einfach, aber genau wie im Dschungelcamp lautet sein Motto im wahren Leben: «Never Give Up!» (Gib niemals auf). So nennt er auch seine Biografie, die morgen erscheint.

Seine Kindheit gehört zu den traurigsten Kapiteln. Zur «Bild» sagt er dazu: «Wäre meine Kindheit anders verlaufen, wäre ich heute anders, hätte manche Defizite nicht. Mir fehlt die Geborgenheit, die Liebe, die Zuneigung – das ist alles auf der Strecke geblieben.» Deswegen geniesst er sein Leben im Scheinwerferlicht: «Hier bin ich präsent. Hier nehmen mich die Menschen wahr.»

Als er im Spital ist, tauscht seine Familie das Schloss aus

Nach der Scheidung der Eltern wohnt Menderes bei seiner Mutter und Grossmutter. «(...) irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass meine Mutter es kaum erwarten konnte, mich wieder loszuwerden», schreibt er. Mit zehn geht er zurück zum Vater und dessen neuer Familie. Auch dort scheint sich niemand für ihn zu interessieren.

Seit 2004 leidet er an der chronischen Darmerkrankung Colitis Ulcerosa. «Ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, was es bedeutet, am ganzen Körper Schmerzen zu haben, sich sozial isolieren zu müssen und sehr oft sogar lebensmüde zu werden. Ich wurde schwächer und schwächer», schreibt Menderes. Als Teenager muss er vier Wochen ins Spital. Als er nach Hause kommt, ist das Schloss in seinem Zimmer ausgetauscht. Die eigene Familie wusste nicht, dass er im Spital war! «Die dachten wahrscheinlich, ich sei abgehauen, ohne mich zu verabschieden, und hatten deshalb das Schloss getauscht.» Danach zieht er in der Nacht heimlich in eine eigene Wohnung.

Tod von Jacko war schlimmer als der seines Vaters

Wie schlecht sein Verhältnis zur eigenen Familie ist, wird spätestens klar, als sein Vater 2008 stirbt und Menderes gesteht, der Tod von Michael Jackson (†50) «war bei weitem schlimmer als letztes Jahr, als mich die Nachricht vom Tod meines Vaters erreicht hatte.» Heute sei der Kontakt zur Familie fast abgebrochen: «Ich hoffe, dass auch ich dieses Gefühl einmal erleben darf und ein Zuhause finde, welches mir Wärme und Geborgenheit bietet.»

Auch bei Freunden findet er das nicht. Er habe nie dazu gehört, schreibt er. «Dieses Gefühl, nicht erwünscht zu sein, nicht geliebt oder anerkannt zu werden, kannte ich von zu Hause.» Er glaubt, sein Aussehen sei Schuld. «DSDS»-Fans können über 13 Jahre lang beobachten, wie er das versucht zu ändern, während er immer wieder in einem neuen Look auftaucht. «Ich fand, dass mein Gesicht zu breit war, und überhaupt, ich wollte einfach besser aussehen. Aber wie?» Seine Lösung: Eine Nasen-OP und neue Zähne. Danach sei er zufrieden gewesen, aber: «Heute möchte ich eigentlich eine weitere Korrektur vornehmen lassen, ich bin mir aber nicht ganz sicher.»

Er hatte noch nie eine Freundin

Wonach er sich aber am meisten sehnt, ist eine Freundin an seiner Seite. Mit 31 ist Menderes noch Jungfrau. Um seine Schüchternheit und das fehlende Selbstbewusstsein zu überwinden, liess er sich sogar hypnotisieren: «Beides hinderte mich daran, Frauen anzusprechen oder gar eine Beziehung einzugehen. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte.»

Versuchen will er es aber auf jeden Fall weiterhin bei «DSDS»: «Ich werde alles dafür geben, in diesem Format weiterzukommen, um zu beweisen, dass allein der eiserne Wille, das Festhalten an Zielen und die Disziplin ein Garant sind, seine Ziele erreichen zu können.» (kyn)