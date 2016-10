Lombardi-Trennung: Sarah Lombardi kriegt den Shitstorm für Betrug

Nach drei Jahren Ehe ist bei Pietro (24) und Sarah Lombardi (24) nun definitiv alles aus. Der «DSDS»-Gewinner aus dem Jahr 2011 will nach den öffentlich gewordenen Seitensprung-Gerüchten rund um seine Frau die Scheidung. Klar, ist der gehörnte Italiener in seinem Stolz gekränkt. Immerhin hat seine grosse Liebe ihm öffentlich das Herz gebrochen.

Trotzdem geht der Sänger als Sieger aus der Geschichte. Denn auf den sozialen Medien sieht sich Sarah mit viel Hass-Kommentaren konfrontiert. Eine Userin spricht der Pietro-Fangemeinde aus dem Herzen. «Hoffentlich haben sich deine Seitensprünge ausbezahlt, dafür deine Familie einfach aufs Spiel zu setzen. Schwache Aktion!» Ihr (Noch-)Ehemann hingegen bekommt von seinen Fans Zuspruch. 121’000 Fans haben bisher sein Trennungs-Bild auf Facebook geliked. Da heisst es unter anderem: «So viele haben über ihn gelästert ... und jetzt schauen alle zu ihm auf! Ich ziehe den Hut vor dir und deiner Entscheidung.»

@saraheoffiziell hört auf sie zu haten! Jeder macht fehler! Das was sie gamcht hat war nicht in ordnung! Aber es musste ja einen grund haben — Elena (@dagisbeetch1) 2013-07-22 14:22:09.0

So viele haben über ihn gelästert... und jetzt schauen alle zu ihm auf! Ich ziehe den Hut vor dir und deiner Entscheidung. @OfficialPietro — J a c k y (@Jacky_Isabelle) 2013-07-22 14:22:09.0

Liebes-Tattoo

Im Jahr 2012 liess sich das Paar ein gemeinsames Liebes-Tattoo stechen. Umrahmt von einem Rosenkranz zieren Sarahs Bauch und Pietros Oberarm die Worte: «Wir sind Engel mit nur einem Flügel, aber wenn wir uns umarmen, können wir fliegen.» Jetzt können beide nicht mehr abheben, haben aber den Boden unter den Füssen verloren. Was das Ex-Paar mit diesem Liebesbeweis macht, steht genauso offen wie die Frage, was aus dem gemeinsamen Haus wird, das sie, begleitet von RTL2-Kameras, im Jahr 2015 bauen liessen.

We're so happy #emo#77iP###emo#77iP###emo#77iP###emo#77iP###baby #love #heart #halo A photo posted by Sarah lombardi (@sarahx3pietro) on Jan 29, 2015 at 4:03am PST

Gemeinsames Sorgerecht

Doch was für die beiden momentan am meisten zählt, ist die Zukunft ihres einjährigen Sohnes Alessio (16 Monate). «Ich bin der Papa, Sarah ist die Mama. Alessio braucht uns beide. Eine Mama ist das Wichtigste im Leben. Daher würde ich niemals ein alleiniges Sorgerecht wollen. Mein Kind ist das Wichtigste in meinem Leben und es wird gesund bei Mama und Papa aufwachsen», sagt Pietro gegenüber der «Bild»-Zeitung. So muss wenigstens der kleine Alessio nicht unter dem Streit der beiden leiden. (bnr)