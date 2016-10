Wegen Ehe-Aus: Sind Sarah und Pietro Lombardis Karrieren in Gefahr?

Zerstört Sarah Lombardis (24) angebliche Affäre alles? Nach den Fremdgeh-Gerüchten steht nicht nur die Liebe von Sarah und Pietro Lombardi (24) auf dem Spiel, sondern die gesamte Karriere, die sich das Paar in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam aufgebaut hat.

Offiziell ist nicht bekannt, ob die Ehe der beiden Sänger, die sich 2011 bei «Deutschland sucht den Superstar» kennen und lieben lernten, tatsächlich am Ende ist. Allerdings soll das ehemalige Traumpaar momentan eine Beziehungspause einlegen: Pietro zog offenbar bereits aus dem gemeinsamen Haus aus, während Sarah zurzeit mit dem gemeinsamen Sohn Alessio (16 Monate) auf Kreta weilt. Doch wie geht zwischen Sarah und Pietro weiter, wenn sie aus Griechenland zurückkehrt?

Ihre Doku-Soap liegt bereits auf Eis

Sollte sich das Paar endgültig trennen, so fallen auch die gemeinsamen Projekte der beiden ins Wasser. Bitter – schliesslich feierten sie vor allem als Duo Erfolge und wussten ihre Beziehung stets geschickt zu vermarkten: Nach dem Liebes-Aus dürfte die gemeinsame Doku-Reihe «Sarah und Pietro…», die bei RTL 2 ausgestrahlt wurde, der Vergangenheit angehören. Bereits jetzt wurde der Dreh der vierten Staffel wegen der aktuellen Situation abgeblasen. Sarah und Pietro hätten am vergangenen Sonntag gemeinsam nach Griechenland fliegen und sich dort von Kameras begleiten lassen sollen.

Neben der Doku sind auch gemeinsame TV-Auftritte in Shows wie «Grill den Henssler» im Fall einer Trennung gestrichen: Am Sonntag sind Sarah und Pietro noch einmal in der Koch-Show zu sehen. Zum letzten Mal als Paar? Gemeinsame Alben wie ihre beiden Platten «Dreamteam» und «Teil von Mir» und Touren waren bisher ebenfalls wertvolle Einnahmequellen für das «DSDS»-Paar. Im November hätten die Eheleute gemeinsam auf Deutschland-Tour gehen sollen, Anfang des Monats wurde diese jedoch ohne Begründung abgesagt.

Pietro löschte alle Instagram-Fotos seiner Frau

Das Image des perfekten Power-Pärchens pflegten Sarah und Pietro auch mit ihrem Auftritt bei Social Media. Mit ihren Fans teilten sie stets herzige Paar-Fotos und Familien-Schnappschüsse mit Söhnchen Alessio. Obwohl die Liebe noch nicht offiziell vorbei ist, haben die turbulenten letzten Wochen bereits Auswirkungen auf den Auftritt im Netz: Pietro löschte vor wenigen Tagen alle Fotos seiner Frau bei Instagram. (kad)