Kim Kardashians Handys gestohlen: Kommen jetzt Nacktselfies?

Das Diebesgut beim spektakulären Raubüberfall auf Reality-Star Kim Kardashian (35) beläuft sich mittlerweile schon auf ganze elf Millionen Euro. Nach der Diebestour sollen die fünf Räuber, die vergangene Nacht gegen 02:30 Uhr in Kardashians Apartement eingebrochen, die Frau von Kanye West (39) gefesselt und im Badezimmer eingesperrt haben, mit Fahrrädern aus dem «Hôtel de Pourtalès» in Paris geflohen sein. In ihren Taschen: Eine Schmuckschatulle im Wert von 5,5 Millionen Franken und einen Ring im Wert von 4,4 Millionen Franken. Noch immer fehlt von den Tätern jede Spur.

Obwohl Kim unverletzt blieb, sitzt der Schock noch tief in ihren Knochen. Schliesslich musste sie gemäss «TMZ» um ihr Leben flehen und sagte den Räubern, sie müsse sich um ihre kleinen Kindern kümmern. Heute Morgen ist sie per Privatjet Hals über Kopf aus der französischen Metropole abgereist. Und Paris - die Stadt, in der sie 2014 ihren Kanye heiratete - dürfte als Stadt der Liebe für sie gestorben sein.

Der Schmuck ist nicht das Schlimmste

Der Schaden der geklauten Smartphones könnte Kardashian noch teurer zu stehen kommen als die gestohlenen Schmuckstücke. Denn auf den Mini-Computern befinden sich die Selfies, die die Reality-Queen täglich schiesst. Angeblich sind dies 1'500 Fotos pro Tag! Auf ihren Social Media-Profilen postet Kim zudem immer wieder Nacktselfies, die mit kleinen schwarzen Balken zensiert sind. Die unzensierten Originale liegen wohl oder übel auf ihren Smartphones. Kardashian ist zudem ein wandelndes Telefonbuch: Auf ihren Geräten befinden sich die privaten Nummern der Creme de la Creme Hollywoods. Deren Wert: unzahlbar.

When you're like I have nothing to wear LOL A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 7, 2016 at 12:07am PST

Wo waren die Securitys?

Doch stellt sich die Frage, wie es überhaupt zum bewaffneten Raubüberfall auf eine der berühmtesten Frauen der Welt kommen konnte. Normalerweise wird Kardashian auf Schritt und Tritt von ihren Securitys begleitet. Gestern Abend allerdings war keiner zur Stelle, um ihr zu helfen. Wenige Stunden zuvor postete Sie auf Instagram noch ein Bild von ihrem Security und lobte: «Er ist immer in meiner Schusslinie.» Offenbar wiegte sie sich in falscher Sicherheit.

This guy is always in my shot! A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Oct 2, 2016 at 10:24am PDT

