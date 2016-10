Kim Kardashian-Überfall Halloween-Kostüm löst Shitstorm aus

Geschmackloser geht es kaum: Kim Kardashian (35) wurde vor zehn Tagen in Paris mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt und soll noch immer unter den Folgen des Überfalls leiden. Jetzt will sich ein Kostümhersteller am Elend des Reality-Stars bereichern. Die US-Firma «Costumeish» wollte die Medienaufmerksamkeit um den «Keeping Up with the Kardashians»-Star für sich nutzen und bot im Netz das «Pariser Überfalls-Opfer»-Kostüm an, das die gefesselte Kim darstellen soll.

Kostüm enthält «Mundknebel» und «4 Millionen Ring»

Obwohl der Name des Reality-Stars auf der Seite nicht erwähnt wird, ist spätestens beim Beschrieb des Kostüms klar, dass es sich um Kim Kardashian handelt. «Sie hat ihr Leben dem Propagieren amerikanischer Dekadenz, der Jugend und des Hedonismus' gewidmet, aber die Protzerei hat sie in einer Nacht in Paris eingeholt, als bewaffnete Männer sie fesselten und ihren Schmuck und ihren Seelenfrieden stahlen.» Zur Verkleidung gehören laut Beschrieb ein «weisser, kurzer sexy Bademantel», eine lange schwarze Perücke, ein «4 Millionen Dollar Ring», eine grosse Sonnenbrille, ein «Fake-Mundknebel» und ein Seil. Der Ring sei ein «Kostümring und nicht vier Millionen Dollar wert».

Due to the extensive out-lash we have decided to remove the "Parisian Heist" costume from our website. We are sorry if it offended anyone. — COSTUMEISH (@costumeish) 2013-07-22 14:22:09.0

Nur sechs Leute bestellten das Kostüm

Der derbe Scherz ging nach hinten los – statt Bestellungen kassierten die Betreiber einen Shitstorm: Dieser sei so gewaltig gewesen, dass das Halloween-Kostüm des geknebelten Stars mittlerweile von der Seite entfernt wurde, wie Firmengründer Johnathon Weeks gegenüber «TMZ» sagte. Es sei das erste Mal, dass der Hersteller ein Kostüm von seiner Seite entfernt habe – und dass, obwohl «Costumeish» bereits in der Vergangenheit mit fragwürdigen Verkleidungen, etwa den Crack rauchenden ehemaligen Bürgermeister von Toronto Rob Ford (†46), für Diskussionsstoff sorgte. Weeks wolle nun allen sechs Leuten, die das Kostüm bestellten, den vollen Kaufpreis von 70 Dollar zurückerstatten. (kad)