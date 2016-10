Kardashians gestohlener vier Millionen-Diamant :  Kims Ring gehört einer anderen Frau!

Langsam hebt sich die Diamant-Decke, in die sich Kim Kardashian (35) seit Jahren hüllt. Und was darunter zum Vorschein kommt, ist alles andere als glamourös. Vor einer Woche wurde die Reality-Queen (35, 84,6 Mio. Instagram-Follower) im Pariser Hôtel de Pourtalès von als Polizisten verkleideten Verbrechern im Schlaf überfallen, mit einer Pistole bedroht, und mit Kabelbinder und Klebeband gefesselt im Badezimmer eingesperrt. Die Beute, Kims Schmuck-Schatulle und ihr diamantener Verlobungsring, haben einen Wert von rund elf Millionen Franken.

In den USA üblich

Jetzt kommt raus: Das viele Geld, das Kardashian an ihrer Hand trug, gehört gar nicht ihr. Denn ihr vier Millionen teurer Diamantring, den sie von Ehemann Kanye West (39) erhalten hatte, ist laut «Bild am Sonntag» nur eine Leihgabe von Promi-Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz. Kanye hatte das Schmuckstück vor seinem Heiratsantrag 2013 lediglich geliehen bekommen. Das ist in den USA keineswegs unüblich.

Er liess ihn gravieren

Denn Kim hat das System quasi selbst erfunden: Was sie trägt, wird zum absoluten Verkaufshit und trägt Markennamen in die Welt hinaus. Kein Wunder also, dass selbst ein vier Millionen-Diamantring eine Werbung sein kann. Blöd nur: Kanye West (39) liess den Markennamen «Adidas» als Inschrift einprägen. Nur wenige Tag vor dem Überfall sagte Kardashian in einem Interview in der Radiosendung «Radio Andy»: «Er liess Adidas in die Innenseite eingravieren, weil er das lustig fand.» Ganz schön frech, wenn einem der Ring nicht mal gehört! (meg)