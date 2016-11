Kardashians belegen Platz eins bis sechs in der «Forbes»-Liste :  Der Katsching-Clan

Denkt man an Reality-TV-Shows, denkt man unweigerlich an den Kardashian-Clan. Nach mittlerweile neun Jahren hat sich die Familie an die Spitze gekämpft – auch finanziell. Ob man sie nun liebt oder hasst: Niemand scheffelt mehr Kohle. Das beweist die Liste des US-Magazins «Forbes». Die Kardashians besetzen die Plätze eins bis sechs der Rangliste der bestverdienenden Reality-Stars!

Kyle ist Kim auf den Fersen

Ganz vorne thront natürlich Kim Kardashian (36). 50 Millionen Franken hat sie von Juni 2015 bis 2016 vor allem mit ihrem Handyspiel «Kim Kardashian: Hollywood» verdient – bevor sie vor sechs Wochen nach dem Überfall in Paris aus der Öffentlichkeit verschwand. Die Abwesenheit aus den sozialen Medien kostet sie angeblich Millionen. Peanuts bei ihrem Vermögen, aber es ist gut möglich, dass sie darum im kommenden Jahr von ihrer kleinen Schwester überholt wird.

Kylie Jenner (18) mausert sich nach und nach zu ihrer schärfsten Konkurrentin und ist mit knapp 18 Millionen Franken bereits auf Platz zwei. Die Jüngste im Clan liess mit ihrer Kosmetikfirma, gekauften Social-Media-Posts, einem Handyspiel und einer App die Kasse klingeln. Model-Schwester Kendall Jenner (21) ist ihr dicht auf den Fersen. Auch sie verdient an Kylies Handyspiel und der App mit und kann mit Deals mit Estée Lauder, Calvin Klein oder Mango 17 Millionen für sich verbuchen.

Erst auf Platz sieben steht ein anderer Name

Platz vier geht dank eigener Jeans-Kollektion und Social-Media-Posts an Khloé Kardashian (32) mit 15 Millionen. Auf sie folgt das Oberhaupt der Familie: Momager Kris Jenner (61). Sie verdient an allen Deals ihrer Kinder mit und streicht für ihre Show «Keeping Up With The Kardashians» am meisten Geld ein. Das Ergebnis: fast elf Millionen Franken. Kourtney Kardashian (37) bildet mit zehn Millionen das Schlusslicht der Familie.

Insgesamt hat der Katsching-Clan in nur einem Jahr ein Vermögen von 120 Millionen Franken angehäuft – ohne die Einnahmen von Bruder Rob Kardashian (29) oder Caitlyn Jenner (67), die es nicht in die Liste geschafft haben.

Auf Platz sieben steht dann endlich ein anderer Name: Bethenny Frankel (46) aus «The Real Housewives of New York» ist mit gut acht Millionen Franken die erfolgreichste Nicht-Kardashian. (kyn)