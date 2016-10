Kardashian-Porno wird Virtual Reality :  Kims Sextape gibts jetzt zum Mitmachen

Inmitten von Meldungen über Kim Kardashians (36) Sicherheit und Wohlbefinden nach der schlimmen Attacke in Paris kommt nun eine etwas andere Neuigkeit: Das berüchtigte Sextape des Reality-Stars gibt es jetzt als Virtual-Reality-Simulation.

Ein eigenes «Privatfilmchen mit Miss Kardashian»

Das Porno-Studio Vivid, welches auch die Rechte an dem Original hält, bietet das etwas andere Porno-Erlebnis für Mitglieder seiner Webseite an. «Diese virtuelle Erfahrung gibt ihnen die einmalige Chance zu sehen, wie es wäre, wenn sie ihr eigenes Privatfilmchen mit Miss Kardashian drehen würden», steht in der Beschreibung des Herstellers.

In dem Video, das laut Vivid ein vollkommenes Eintauchen in das Tape verspricht, schaut sich der Zuschauer zuerst Teile des Original-Sexfilms an. Anschliessend betritt eine Kim-Kardashian-Doppelgängerin die Szene und beginnt, sich selbst zu befriedigen. Der Zuschauer sei sogar im Stande, mit der Pornodarstellerin zu sprechen und die Handlung so zu beeinflussen.

Wird Kim wieder klagen?

Es ist unklar, ob Kardashian dieser erneuten Verwendung ihres Sextapes zustimmte. 2007 klagte sie gegen Vivid nach der Veröffentlichung ihrer privaten Aufnahmen mit dem Sänger Ray J (35). Schliesslich einigten sich das Reality-Sternchen und der Porno-Riese aussergerichtlich auf eine einmalige Summe von fünf Millionen Dollar. Obwohl der Pornofilm massgeblich zu Kardashians Berühmtheit beitrug, ist sie keineswegs stolz darauf. Zu Oprah Winfrey (62) sagte sie 2012: «Stellt euch nur mal das Gespräch vor, das ich mit meiner Grossmutter führen musste.» (klm)