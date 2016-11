Kanye West leidet an schwerer Paranoia :  Er misstraut sogar seinen Ärzten im Spital

Wie schecht steht es wirklich um seine psychische Gesundheit? Nach einem Nervenzusammenbruch soll Kanye West (39) am Montag einen Mitarbeiter seines Personal Trainers attackiert haben und musste in Handschellen ins Spital gebracht werden. Noch immer befindet sich der Rapper in der Universitätsklinik von Los Angeles, musste gar Thanksgiving im Spital verbringen.

Nachdem US-Medien berichteten, dass Ärzte bei ihm eine temporäre Psychose diagnostizieren, die oft mit Realitätsverlust und Wahnvorstellungen einhergeht, wird nun bekannt, dass der Gesundheitszustand des Rappers schon seit mehreren Monaten schlecht sei.

Schon seit Monaten paranoid und depressiv

Wie «TMZ» von Insidern erfuhr, sei Kanye paranoid und schwer depressiv – und das schon seit längerem. Kanye sei in der Klinik überzeugt gewesen, dass Leute «hinter ihm her» seien und misstraute sogar seinen behandelnden Ärzten: Er habe sich von den Ärzten bei den Untersuchungen nicht einmal berühren lassen wollen. Seinen Zusammenbruch lösten Dehydration und schwerer Schlafentzug aus – doch die Paranoia, an der Kanye leiden soll, habe sich in den vergangenen Monaten immer stärker zugespitzt.

Der Künstler hätte gemäss der US-Plattform am Montag aus der Klinik entlassen und schliesslich von seinem privaten Arzt behandelt werden sollen. Aktuell ist noch unklar, ob der «Famous»-Star bereits am Montag nach Hause darf. (kad)