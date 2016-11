Kanye leidet an Psychose :  Der Fluch der Kardashian-Männer

Kanye West (39) erlitt einen Nervenzusammenbruch, soll einen Mitarbeiter seines Personal Trainers attackiert haben und musste in Handschellen ins Spital gebracht werden. Obwohl die Episode nun schon drei Tage her ist, befindet sich der Rapper immer noch in der Universitätsklinik von Los Angeles.

Kanye leidet an temporärer Psychose

Dort wird er wegen «schweren Schlafentzugs» behandelt und hat sich laut dem Magazin «People» wieder beruhigt. Ein Bekannter der West-Familie verrät nun: «Er fühlt sich langsam wieder wie er selbst und versteht, wie wichtig professionelle Hilfe jetzt ist.»

Thanksgiving feiert Yeezy aber dennoch in der Klinik, denn die Diagnose der Ärzte steht laut «TMZ» fest. Kanye leidet an einer temporären Psychose. Das ist eine schwere psychische Störung, die oft mit Realitätsverlust und Wahnvorstellungen einhergeht.

Wenigstens kann der Rapper in dieser schweren Zeit auf die Unterstützung seiner Ehefrau zählen. Kim Kardashian (36) ist gleich nach dem Zusammenbruch ihres Ehemanns nach Los Angeles geflogen und hat ihr geplantes Comeback am Angels Ball abgesagt. Es wäre ihr erster öffentlicher Auftritt nach dem traumatischen Überfall in Paris gewesen.

«Natürlich bekommt er die Unterstützung, die er braucht», sagt der Bekannte. «Er hat Familie und Freunde um sich. Kim verhält sich toll.»

Gibt es einen Kardashian-Fluch?

Schlaflosigkeit und Dehydration sollen Kanyes Psychose ausgelöst haben, doch aus den Tiefen des Internets kommt noch eine andere Theorie: der Kardashian-Fluch. West ist bereits der dritte Ehemann einer Kardashian, der während der Ehe seinen Tiefpunkt erreicht. Kourtney Kardashians (37) On-off-Freund Scott Disick (33) kämpft seit Jahren mit seiner Drogen- und Alkoholsucht. Khloé Kardashians (32) Ex-Mann Lamar Odom (37) wurde vom Basketballstar zum Opfer von Crack und Kokain.

Warnung an Tyga

Einer, der diesen Theorien gerne nachgeht, ist Superstar Akon (43). Der Sänger sagte gestern zu «TMZ», dass etwas an den absurden Gerüchten dran sein könnte: «Wenn man es sich überlegt, zeigen alle Beweise in diese Richtung.»

Für Akon ist der Kardashian-Fluch trotzdem nur «eine witzige Theorie», auch wenn der Spass schnell ernst werden könne. «Wenn jetzt Tyga (Kylie Jenners Freund – Red.) plötzlich auch einen Zusammenbruch erleidet, dann haben wir Gewissheit!» (klm)