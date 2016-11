Kanye West Nervenzusammenbruch: Versaut Kim Kardashian Comeback

Es hätte ein grosser Abend werden sollen. Am Montag wurde der verstorbene Vater der Kardashians, Robert Kardashian (†59), an einem Wohltätigkeitsball geehrt. Doch von den Kardashians schritten nur Khloe (32), Kourtney (37) und Mutter Kris Jenner (61) über den roten Teppich. Auch Kim (36) hätte an der Veranstaltung auftreten sollen, es wäre ihr erster Auftritt nach den traumatischen Ereignissen von Paris gewesen. Doch der Reality-Star flog noch vor Beginn der Veranstaltung zu ihrem Ehemann Kanye West (39) nach Los Angeles.

Paranoia und Eifersucht

Verständlich, denn es tauchen immer wieder neue, schlimme Details zu Wests Nervenzusammenbruch auf. Nach einer wirren Rede und einem Konzertabbruch musste der Rapper notfallmässig ins Spital eingeliefert werden (BLICK berichtete). Die restliche «Saint Pablo»-Tour des Rappers wurde inzwischen abgesagt.

Freunde des Rappers verrieten der britischen Zeitung «Daily Mail» die Gründe für den Ausnahmezustand. Kanye habe Eheprobleme, sei paranoid wegen seines Streits mit Jay Z und eifersüchtig auf Beyoncé. Sein chaotisches Privatleben und die Novemberzeit – seine Mutter starb vor neun Jahren im November – hätten dafür gesorgt, dass beim Rapper alle Stricke gerissen seien.

Schon während seiner wirren Rede in Sacramento sprach West einige dieser Themen an. «Jay Z, ich weiss, du hast Killer. Bitte, schick sie nicht zu mir, ruf mich einfach nur an. Sprich mit mir wie ein Mann», sagte er etwa über seinen Mentor. Auch dessen Ehefrau bekam ihr Fett weg: «Beyoncé, ich war verletzt, als ich hörte, wie du sagtest, dass du nur bei den VMA singen würdest, wenn du und nicht ich den Preis für das Video des Jahres gewännest.» Damit habe sie ihren Erfolg über ihre Freundschaft gestellt.

Schlimme Eheprobleme

Die Quellen verrieten ausserdem, dass die Eheprobleme zwischen Kim und Kanye weit schlimmer seien als man bisher angenommen hat. Kanyes Entscheidung, trotz der traumatischen Ereignisse von Paris weiter Konzerte zu geben, war für Kim ein herber Schlag. «In ihrem Herzen wollte sie, dass er die Tour absagt und Zeit mit ihr verbringt. Dass er das nicht tat, verletzte sie mehr als der Überfall selbst.» Dass Kim nun auch die Gala-Ehrung ihres verstorbenen Vaters wegen ihres Ehemanns verpasst hat, dürfte die Situation nicht verbessern. (klm)