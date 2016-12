Kanye besucht Trump :  Hier trifft «Gott» auf «Genie»

Es ist ein Treffen der Super-Egos: Kanye West (39), der sich in der Vergangenheit als Gott bezeichnete, besuchte heute Donald Trump (70) in dessen New Yorker Trump Tower. 15 Minuten dauerte das Gespräch zwischen dem Rapper, der kürzlich einen Nervenzusammenbruch erlitt, und dem zukünftigen US-Präsidenten. Worüber sie genau geredet hatten, verrieten die beiden nicht. «Das Leben, wir haben diskutiert», sagte Trump gegenüber Paparazzi, die in der Lobby warteten.

Trump erwies Kanye eine besondere Ehre

Omg, KANYE is at TRUMP TOWER right now https://t.co/uFtVgbRgRz — Steve Kopack (@SteveKopack) 2013-07-22 14:22:09.0

West äusserte sich nicht zur Frage, ob er sich, wie angekündigt, um die Präsidentschaft im Jahr 2020 bemühen wolle. «Ich will nur, dass ihr mich fotografiert», sagte er knapp. Trump bezeichnete den Musiker als Freund und guten Mann und erwies ihm eine besondere Ehre: Der Rapper ist erst die zweite Person, die Trump nach einem Empfang aus dem Gebäude begleitete. «Mann, pass auf dich auf. Wir sehen uns bald», verabschiedete er den Musiker.





Laut «TMZ» habe West um das Treffen gebeten. Im vergangenen Monat outete er sich als Trump-Fan und sagte an einem Konzert in Kalifornien: «Wenn ich gewählt hätte, hätte ich Trump meine Stimme gegeben.» Er sei «ein Genie», so West weiter. «Vor allem schwarze Leute, hört auf, euch auf Rassismus zu fokussieren», sagte er dem buhenden Publikum. (kyn)