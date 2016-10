Kamasutra und Peitsche bei «Adam sucht Eva» :  Richter Gnadenlos hat seine Traumfrau gefunden

Die Insel der Versuchung macht ihrem Namen für Ronald Schill (57) besser bekannt als Richter Gnadenlos, alle Ehre. Der selbsternannte Frauenversteher hat sich in der letzten Folge «Adam und Eva» nämlich in Chantel (33) verguckt. Von Anfang an überschüttete der Jurist die Schönheit mit Komplimenten und Macho-Sprüchen, diese liess sich die Verführungsversuche gerne gefallen.

Auf zur «Insel der Liebe»

Dann kam die grosse Chance für den gnadenlosen Richter. Bei einer «Tischlein Deck Dich»-Challenge mussten Peer Kusmagk (40) und Schill sich selbst und einen Tisch für die Damen der Inseln möglichst schön dekorieren. Eine Frechheit, fand der Jurist: «Normalerweise bin ich es, der andere Leute ver- oder beurteilt. Ich habe in meinem Leben bisher höchstens zehnmal einen Tisch gedeckt und Peer hat das schon 10.000 mal gemacht!» Dennoch hat sein Tisch gewonnen und Schill durfte eine Kandidatin auf die «Insel der Liebe» mitnehmen. Für Richter Gnadenlos war natürlich klar: Chantel muss es sein!

Kamasutra und S&M-Peitsche

Auf der Insel versuchte Schill dann seine Angebetete mit Trauben, Champagner und einem Schaumbad zu verführen, scheiterte aber immer grandios. Chantel dazu: «Ich bin eine harte Nuss, ich bin schwer zu knacken.» Als es schliesslich Schlafenszeit wurde, schob Richter Gnadenlos kurzerhand die Matratzen zusammen um näher bei dem Ziel seiner Begierde zu sein. Eine Gute Nacht-Geschichte gab es aus dem beiliegenden Kamasutra und bevor endgültig die Lichter ausgingen, versuchte Schill noch mit einer bereitgestellten S&M-Peitsche die Funken zu entfachen. Chantel reagierte dadrauf aber nur ganz knapp mit «Ich steh nicht drauf.» So musste Richter Gnadenlos leider unbefriedigt einschlafen, obwohl er es bis zum Schluss versuchte: Chantel: «Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt die Kerzen auspuste.» Schill: «Ausbläst?» Chantel: «Auspuste.»

Happy End auf der Insel der Versuchung

Zum Schluss nützte dem Richter alles verführen nichts: Peer wurde zum gewinnenden Adam gewählt. Der ehemalige Dschungelkönig wählte ausserdem die Surferin Janni Hönscheid (25) zu seiner Eva. Gegenüber «Bild» bestätigen die beiden, dass sie auch nach der Sendung immer noch ein Paar sind. Wie romantisch. (klm)