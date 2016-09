Justin Bieber trennt sich von Sofia Richie

Man sah sie turtelnd in Malibu, Händchen haltend in Tokio und knutschend in Mexiko: Justin Bieber (22) und Sofia Richie (18) teilten ihre Beziehung mit der Welt. Wie «People» berichtet, ist das junge Glück nach nur sechs Wochen schon wieder auseinander gebrochen. Eine Quelle sagte zu dem Magazin: «Sie haben sich getrennt.»

«Er wird sich nicht niederlassen.»

Die dem Sänger nahestehende Quelle verriet ausserdem, dass die Beziehung für Justin sowieso niemals richtig ernst war. Er geniesse lieber weiter sein Single-Leben: «Diese Mädchen sind alle verrückt nach ihm, aber er wird sich nicht niederlassen.»

In ihrem jüngsten Interview hat die Tochter von Schmusesänger Lionel Richie (67) von Bieber noch in den höchsten Tönen geschwärmt: «Wir haben eine besondere Beziehung. Mit Justin kann man einfach gut reden und so jemanden zu finden ist in Los Angeles hart», so Richie zu «Billboard». So besonders war die Beziehung wohl dann doch nicht.

Hat Selena etwas damit zu tun?

Ob die Trennung auch etwas mit Selena Gomez (24) zu tun hat, bleibt offen. Nach ihrem Instagram-Streit (BLICK berichtete), habe Bieber Gomez laut «US Weekly» ständig angerufen, bis die Sängerin schliesslich ihre Nummer wechseln musste und ihre Freunde bat, sie nicht an Bieber weiterzugeben. Gut möglich, dass da bei der jetzigen Trennung Eifersucht im Spiel war. (klm)