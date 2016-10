Justin Timberlake beinahe im Knast: Schoss Selfie aus Wahlkabine

Dumm gelaufen: Eigentlich wollte Justin Timberlake (35) nur mit gutem Beispiel vorangehen und wäre dafür fast im Gefängnis gelandet. Der Sänger reiste extra von Los Angeles in seine Heimatstadt Memphis, um dort vorzeitig seine Stimme für einen Nachfolger von Präsident Barack Obama (55) abzugeben – und schoss dabei ein Selfie in der Wahlkabine. «Keine Ausreden, meine Lieben. Es könnte auch in eurer Stadt möglich sein, früh zu wählen», schrieb er dazu.

30 Tage hinter Gittern

Das Problem bei der Aktion: Im Bundesstaat Tennessee ist es verboten, im Umkreis von dreissig Metern eines Wahllokals Fotos zu machen. Im schlimmsten Fall stehen darauf 30 Tage Knast! Laut der Nachrichtenseite «Commercial Appeal» habe ein Vertreter der Staatsanwaltschaft verlauten lassen, dass die Behörden den Fall untersuchen. Kurz danach dementierte dasselbe Büro diese Behauptung aber – man habe Besseres zu tun: «Niemand in unserem Büro untersucht derzeit diesen Fall. Wir werden das mit unseren beschränkten Kapazitäten auch in Zukunft nicht tun.» Glück für Timberlake. Trotzdem hat er das Selfie mittlerweile wieder gelöscht.

Der Aussenminister ist begeistert

Der Aussenminister von Tennessee, Tre Hargett (47), ist von seiner Aktion aber begeistert und hofft, dass seine Botschaft mehr Menschen zum Abstimmen bewegt. Nur die Wahl-Koordinatorin habe sich weniger gefreut – weil sie wegen des Promi-Wahl-Selfies den ganzen Tag von den Medien bombardiert wurde. «Ich habe von TV-Sendern gehört, von denen ich noch nie zuvor gehört hatte.»

Wem der Sänger seine Stimme gegeben hat, hat er übrigens nicht verraten. Allerdings veranstaltete er mit Ehefrau Jessica Biel (34) erst kürzlich eine Spenden-Gala für Hillary Clinton (86), was dafür spricht, dass er ein Fan der Demokratin ist. (kyn)