Justin Biebers Freundin Sofia Richie wurde endlich 18 :  Kaum ist es legal, wird gefummelt

Kaum ist Promi-Spross Sofia Richie 18 Jahre alt, knutscht die Tochter des «Hello»-Sängers Lionel Richie (67) hemmungslos in der Öffentlichkeit mit Freund Justin Bieber (22). Während das Paar sich zuvor mit Körperkontakt zurückhielt und vor Kameras höchstens Händchen hielt, zeigen der Popstar und das Model jetzt in den gemeinsamen Ferien ohne Scham ihre Zuneigung zueinander. In Cabo, Mexiko wurden die beiden beim Bier trinken und fummeln abgelichtet. Bieber liess dabei gleich noch seine Badehose fallen und zeigte den Paparazzi sein Füdli.

«Justin wird sich nicht festlegen»

Trotz heissen Küssen und innigen Umarmungen: Ob es die beiden miteinander ernst meinen, sei zu bezweifeln. Das sagt zumindest eine Quelle gegenüber «People»: «Sie laufen sich schon seit Jahren über den Weg und hängen in den gleichen Kreisen rum. Sofia und Justin sind aktuell in einem Liebes-Fest, aber es ist praktisch unmöglich, dass es etwas Festes wird, wenn man bedenkt, wo er in seinem Leben und seiner Karriere steht. Diese Mädchen sind alle verrückt nach ihm, aber Justin wird sich nicht festlegen.» (kad)