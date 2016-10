Joe Jonas schlendert durch Zürich: Mit seiner Band DNCE im Kaufleuten

Früher kreischten die Mädchen bei seinem Anblick hysterisch, am Wochenende schlenderte Joe Jonas (27) aber seelenruhig mit seiner Band DNCE durchs Zürcher Niederdorf. Nur hie und da wurde der Ex-Jonas-Brother auf seiner Erkundungstour von Fans erkannt – und Joe Jonas posierte bereitwillig für Selfies.

Schweizerdeutsche Nachricht an die Fans

Auch er selbst hielt seine Tour auf Snapchat und Instagram fest. Unter einen Schnappschuss, der ihn auf der Rudolf-Brun-Brücke zeigt, schrieb er auf Schweizerdeutsch: «Mir sind glücklich, ide Schwiiz z sii und mir freued eus, eu am Konzert z xee.» Offensichtlich hatte er da etwas Hilfe, möglicherweise von Rapper Skor.

Mit ihm traf sich Jonas zum Fondue-Plausch. Jonas kennt ihn schon länger, wie ein Instagram-Bild von 2013 beweist, als ihm seine damalige Zürcher Freundin Blanda Eggenschwiler (31) die Stadt zeigte.

Er feierte bis in die Morgenstunden

Auch das Zürcher Nachtleben erkundete der US-Sänger am Wochenende mit seiner Entourage. Bis in die frühen Morgenstunden feierte er im Club Gonzo und in der Olé Olé Bar an der Langstrasse. Grund für seinen Besuch ist das heutige Konzert mit seiner Band DNCE, an dem sie an der Energy Red Session im Kaufleuten ihr gleichnamiges Debütalbum vorstellen. (kyn)