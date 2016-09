Jim Carrey Klage: Hat er seiner Ex-Freundin Sterbe-Drogen gegeben?

Schauspieler und Komiker Jim Carrey (54) lässt die Anschuldigungen von Cathriona Whites (†30) Ex-Mann Mark Burton (39) nicht auf sich sitzen. Dieser reichte eine Klage gegen den Schauspieler ein, in welcher der Star beschuldigt wird, eine Mitschuld am Tod seiner Ex-Freundin zu tragen. Am 28. September 2015 nahm sich White mit einer Überdosis das Leben, nachdem sich die beiden erneut getrennt hatten.

Beschaffte Carrey illegal Medikamente?

Angeblich habe Carrey laut verschiedener Medienberichte illegal Medikamente besorgt und diese White gegeben. Diese Anschuldigung weist der Hollywood-Star nun entschieden zurück und erklärte in einem Statement laut TMZ: «Es gibt Momente im Leben, in denen du aufstehen und deine Ehre gegen das Böse der Welt verteidigen musst. Ich werde den herzlosen Versuch, mich oder die Frau, die ich geliebt habe, auszunutzen, nicht tolerieren.» Denn laut seines Anwalts Marty Singer ist die Klage des Witwers nur Mittel zum Zweck, um Geld von dem Schauspieler zu bekommen.

«Ihr trauriges Ende konnte niemand kontrollieren»

Weiter erklärt Carrey in seinem Statement: «Cats Probleme fingen viel früher an, bevor ich sie getroffen habe. Leider war ihr trauriges Ende konnte niemand kontrollieren. Ich hoffe wirklich, dass die Menschen eines Tages damit aufhören, Profit daraus zu schlagen und sie in Frieden ruhen lassen.» (bnr)