Sophia Thomalla Flüchtlings-Titten-Post: Autor dahinter nimmt Stellung

Sie sorgte für den Skandal des Wochenendes: «Dance Dance Dance»-Jurorin Sophia Thomalla (26) stellte am Freitagabend ein Busenfoto auf Instagram und Facebook und schrieb dazu: «Kleine Titten sind wie Flüchtlinge: Sie sind nun mal da, aber eigentlich will man sie nicht».

Für ihren Hass-Post erntete sie innert weniger Stunden tausende fassungsloser Kommentare. «Wie erbärmlich bist du?» und «Ich hoffe, das warst nicht du und man hat deinen Account gehackt», waren unter dem Foto zu lesen. Thomalla erklärte den Post nur wenig später gegenüber der «Bild»-Zeitung als «Experiment».

«Auf Euch kann ich als Fans verzichten»

Denn: TV-Mann Micky Beisenherz (39) habe für einen Tag ihre Social-Media-Profile übernommen. Beisenherz ist unter anderem Autor der «Dschungelcamp» - zumindest von ihm wäre etwas Weitsicht zu erwarten. Die Moderatorin selbst gab sich schockiert darüber, dass mehr als 20'000 Follower ihren Post geliket hatten. «Und an alle, die das geliket haben: Auf Euch kann ich als Fans verzichten», sagte sie.

Dennoch: Der Post, der der Gesellschaft den Spiegel hätte vorhalten sollen, ging nach hinten los. Das sieht nun auch Autor Beisenherz ein. «Zugegeben», schreibt er in seiner «Stern»-Kolumne, «ich habe schon besser gepennt.» Dabei sei das, was passiert ist, eigentlich genau das, was er und Thomalla gewollt hätten: Einen Shitstorm zu provozieren. Nur das Ausmass war ihm nicht klar. «Wir haben ein Monster erschaffen», sagt er nun ernüchtert. «Machen wir uns nichts vor. Wäre ich nicht im Zentrum des Geschehens, ich hätte wohl fleissig mitgebasht.»

Hättet ihr den Tweet gut gefunden, wäre ich ernsthaft besorgt gewesen. Aber eigentlich war das auch schon vorher klar, oder? #thomallagate — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 2013-07-22 14:22:09.0

«Es muss noch stumpfer sein»

Erst motzten die beiden gegen schreiende Kinder, dann zeigte Beisenherz auf Thomallas Account Solidarität zu Trump. Als das nicht zum Shitstorm reichte, versuchten sie es mit kleinen Brüsten. «Aber irgendwie reicht das noch nicht. Es muss ein wenig storchen, damit auch wirklich jeder den Impuls verspürt, dabei zu sein», beschreibt Beisenherz den Freitagabend. Thomalla soll dann gesagt haben: «Es muss noch stumpfer sein.»

Wenige Minuten nach de Post habe das Telefon angefangen zu glühen. Thomallas Manager war «not amused», für den Autor «verständlich». Werbepartner und Sponsoren forderten sogleich eine Rechtfertigung.

Rechte Thomalla gewinnt 31'000 Fans

Blöd: Seit ihrem rassistischen Post hat Thomalla 31'000 neue Follower gewonnen. Das «Experiment» ist nicht gelungen. «War es das wert?», fragt Beisenherz und gibt sich selbst die Antwort: «Gemessen an der Ermattung in meinem Gesicht: Nein. Auch eine Erkenntnis.»Und: «Dass Titten und Rechtslastigkeit bei Facebook besonders gut gehen, haben wir dann irgendwie auch schon vorher gewusst.» Wo der Spass aufhört, offenbar nicht. (meg)