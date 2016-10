Jetzt spricht Sarah Lombardis Affäre :  «Ich habe keine Familie zerstört!»

Seit sich Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) offiziell getrennt haben, hagelt es einen Shitstorm für die Sängerin, die ihren Mann betrogen haben soll. Jetzt eilt ihr ausgerechnet ihr angeblicher Lover zu Hilfe. Michal T. meldet sich erstmals auf Facebook zu Wort: «Ich finde es sehr traurig, wie Sarah überall zerrissen und beleidigt wird, dabei kennt niemand die Wahrheit!»

«Sarah war schon lange unglücklich»

Mit der Trennung habe er nichts zu tun, schreibt er. «Ich habe keine Familie zerstört!!! Das war nicht ich! Jeder denkt immer, dass was ihm gezeigt wird ist auch so. Aber genau das ist es eben nicht.» Ob er mit Sarah wirklich eine Affäre hatte, bestätigt er aber nicht. Sie sei seine erste grosse Liebe gewesen, und er habe ihr versprochen, immer für sie da zu sein. «Ich wollte immer, dass sie glücklich ist. Aber das war sie nicht mehr... schon lange nicht mehr und das wusste jeder in ihrem näheren Umfeld», schreibt er weiter. «Wenn ihr hingesehen hättet, hättet ihr sehen müssen, was ich gesehen hab.»

Ist das Statement von Sarah selbst?

Unter seiner Nachricht folgt erneut ein hämischer Kommentar nach dem anderen. Und wieder hagelt es vor allem für Sarah Lombardi fiese Beleidigungen. Böse Zungen mutmassen sogar, dass sie das Statement geschrieben hat. In ihren Posts stehen immer genau die gleichen Rechtschreibfehler.

Aber nicht nur ihr angeblicher Lover versucht sie zu verteidigen, sondern ihr Noch-Ehemann. Schon bevor Michal T. seine Nachricht postete, schrieb Lombardi auf Facebook unter ein Bild von ihm und Söhnchen Alessio (16 Monate): «Und bitte nicht Sarah hier beleidigen. Sie ist und bleibt eine super Mama für Alessio und das zählt!!!!!! Danke.»

Heute Nachmittag meldete sich auch Sarah nach zwei Wochen wieder auf Facebook: «Wie ihr wisst, haben Pietro und ich uns getrennt. Die Verantwortung, die wir für unseren kleinen Alessio tragen, steht jetzt im absoluten Fokus, denn für uns gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt, als dieses kleine Herz, was neun Monate in Mamas Bauch schlug.» Sie und Pietro würden beide immer seine Eltern sein und ihn gemeinsam lieben. (kyn)