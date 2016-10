Jetzt schaltet sich Präsident Hollande ein :  Kardashian wird zur Staatsaffäre

Nach dem brutalen Raubüberfall auf Kim Kardashian (35) nimmt sich nun der französische Staatspräsident François Hollande (62) höchstpersönlich der Angelegenheit an. Er selbst kündigte gemäss dem Nachrichtenportal «Page Six» an, um Kardashians Sicherheit besorgt zu sein. Für eine künftige Reise nach Paris soll er ihr zusätzliches Sicherheitspersonal zur Verfügung stellen.

Nachdem die Stadt der Liebe immer wieder Schauplatz von Anschlägen wurde, sah sich der französische Präsident offenbar zum Handeln gezwungen. Frankreich und insbesondere die Touristenstadt Paris sollen wegen der Übergriffe und Attentate nicht als unsicher gelten. Auch ist Hollandes Partnerin, Schauspielerin Julie Gayet (44), ein gern gesehener Gast in den Front Rows der Pariser Fashion Week. Ein weiterer Grund für Hollande, sich auch um die Sicherheit der Stars und Sternchen zu kümmern.

Vier Millionen-Ring finanziert von Adidas

Auch kommen weitere Details zum gestohlenen 20 Karat Diamantring im Wert von vier Millionen Franken ans Licht. Das Geschenk von Rapper und Ehemann Kanye West (39) soll den Markennamen «Adidas» als Inschrift tragen. Nur wenige Tag vor dem Überfall sagte Kardashian in einem Interview in der Radiosendung «Radio Andy»: «Er liess Adidas in die Innenseite eingravieren, weil er das lustig fand.» Dies, weil er den Ring aus einem Deal mit der Sportmarke finanzierte. Überreicht hat er ihn mitten in der Nacht und weckte seine Liebste dafür extra aus ihren Träumen.

Zurück in L.A.

Am Donnerstag zeigte sich Kardashian erstmals öffentlich seit dem Raubüberfall. Im übergrossen Hoodie, mit Tochter North (3) auf dem Arm und Ehemann Kanye West an ihrer Seite, stieg der Reality-Star in ein wartendes Auto. Nach der Kritik an ihrem dekadenten Auftreten zeigt sie sich ungeschminkt und ganz ohne Luxus-Accessoires. Hat sie endlich etwas aus ihrem Protz-Gehabe gelernt?

Kardashian ist mittlerweile zurück in ihrer Heimstadt Los Angeles. Inmitten ihrer Familie fühle sie sich nach dem Überfall nun am sichersten. Auf ein Statement vom Kardashian-Jenner-Clan wartet die Netzwelt noch immer gespannt.