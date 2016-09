Jessica Paszka von «Promi Big Brother» :  Wer ist eigentlich die Dauernackte?

Es ist bei «Promi Big Brother»-Kandidaten nicht unüblich, dass man diese sogenannten Prominenten ansieht und sich denkt: Wer zur Hölle ist das? Dies geschah sicher auch vielen Zuschauern, als Jessica Paszka (26) in den Container zog. Inzwischen hat sich die dralle Schönheit mit hautengen Outfits, zahlreichen Nippelblitzern und der ein oder anderen Fummelei aber in den Mittelpunkt der Sendung gekämpft. Doch mit was qualifizierte sich Jessica für «Promi Big Brother»?

Karrierebeginn beim «Bachelor»

Die gelernte Kauffrau machte ihre ersten Schritte beim «Bachelor». Zusammen mit 13 anderen Frauen kämpfte sie um das Herz von Rosenkavalier Christian Tews. Jessica schaffte es beinahe ins Finale, bevor Tews sie schliesslich in den Wind schoss. Für die dralle Schönheit war klar, dass der Rausschmiss wegen ihrer kurvigen Figur erfolgte:«Vielleicht war ich ihm ein bisschen zu viel. Aber ich bin eine Frau, die zu jeder Kurve steht. Davon hatten einige der anderen Mädchen ja auch etwas zu wenig.» Gestört hat es das jetzige Model aber auch nicht wirklich, der Bachelor sei für sie sowieso ein «Weichei» gewesen, wie sie der «Bild» verriet.

Fettspritze für den perfekten Po

Genau die Kurven, auf die Jessica so stolz ist, waren dem Model aber scheinbar nicht genug. Im Juni nahm sich Jessica Kim Kardashian zum Vorbild und liess sich Eigenfett von Bauch und Rücken in den Hintern spritzen. Für den perfekten Po nahm das Reality-Sternchen einen Preis von 6500 Franken und zwei Wochen Sitzverbot in Kauf und wurde dafür mit zahlreichen Schlagzeilen belohnt. Kein Wunder, streckt sie ihren Luxus-Hintern jetzt bei jeder Gelegenheit in die Kamera.

Nach einem erfolglosen Versuch, zusammen mit DSDS-Bad Boy Menowin Fröhlich eine Gesangskarriere zu starten, folgten einige Gastauftritte in Reality-Formaten wie «Das perfekte Promi-Dinner». Nun hat sich Jessica in der Rolle des «Big Brother»-Vamps scheinbar gefunden. Die Schönheit befindet sich seit einigen Tagen ununterbrochen in der «Fan Faktor»-Liste von Sat.1. (klm)