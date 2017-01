Jessica Hart wirbt neu für Schweizer Unterwäsche :  Triumph beweist Mut zur Lücke

Sie hat eine der berühmtesten Zahnlücken der Welt und wirbt neu für Schweizer Unterwäsche: Jessica Hart. Für die Kampagne «Find the One for Every You» konnte Triumph ein Topmodel engagieren. Die Australierin ist eines der bekanntesten Gesichter in der Modewelt, war bereits auf dem Cover von «Sports Illustrated» sowie «Vogue» und lief für «Victoria's Secret» über den Laufsteg.

Mit ihrer neuen Kampagne will Triumph, die Firma hat ihren Sitz in Bad-Zurzach AG, die verschiedenen Facetten einer modernen Frau präsentieren.

Weltstars vor und hinter der Kamera

Hart zeigt ihr Zahnlücken-Lächeln in verschiedenen Outfits, von blumigen Bikinis bis heisser Spitze ist alles dabei. Doch nicht nur vor der Kamera findet man einen internationalen Weltstar. Die Bilder für die Kampagne schoss der britische Modefotograf Rankin (50), den man zum Beispiel aus «Germany's Next Topmodel» kennt.

Hart ist stolz auf die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmer: «Ich freue mich sehr, dass man mich jetzt mit so einem weltbekannten Namen in Verbindung bringt.» (klm)